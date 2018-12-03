 Українські військові прибули на навчання до Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2019

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Новини

Українські військові прибули на навчання до Німеччини

Зведений підрозділ Збройних сил України прибув до Німеччини на багатонаціональні навчання Combined Resolve-12.

Український військовий (фото з архіву)

Український військовослужбовець (фото з архіву)

Зведений підрозділ Збройних сил України (ЗСУ) прибув на базу Багатонаціонального міжвидового центру з підтримки боєготовності (Joint Multinational Readiness Center - JMRC) у німецьке місто Гоенфельс, повідомило управління зв'язків з громадськістю ЗСУ у п'ятницю, 9 серпня.

"Цього року представники Збройних Сил України братимуть участь у навчаннях у складі основних багатонаціональних сил BLUFOR, у позначенні сил противника OPFOR, а також в штабах батальйону, бригади та дивізії", - йдеться у повідомленні. Також на навчаннях буде українська група спостерігачів, яка оцінюватиме дії підрозділів згідно із стандартами НАТО.

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"До складу сил BLUFOR увійде механізована рота 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на БМП під керівництвом капітана Олександра Борща. Перед відрядженням за кордон, цей підрозділ "холодноярців" повернувся з району проведення операції Об'єднаних сил, де виконував бойові завдання на Донецькому напрямку поблизу Авдіївки", - зазначили у ЗСУ.

У складі сил позначення противника OPFOR діятиме підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ. "Таке рішення організаторів, як зізнаються учасники навчань від інших країн, внесе динамічність та вимагатиме прийняття нестандартних рішень на "несподіванки" українських спецпризначенців", - пояснили у ЗСУ.

У багатонаціональних навчаннях "Combined Resolve-12" братимуть участь військовослужбовці з 21 країни. Наразі триває підготовчий етап. 

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