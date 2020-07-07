 Українським туристам відкрито в′їзд до 39 країн - Кулеба | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2020

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Українським туристам відкрито в'їзд до 39 країн - Кулеба

Перелік країн, куда можна подорожувати українцям, збільшився ще на 13 країн - до 39. Утім, перед виїздом до них треба перевіряти інформацію про умови в'їзду, наголосив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Пляж у Болгарії

Пляж у Болгарії

За тиждень перелік країн, в які українським туристам відкрито в'їзд, розширився на 13 - до 39 держав. Про це повідомив міністр закордонних справ України  Дмитро Кулеба на брифінгу у вівторок, 21 липня, передає інформагенція "Українські Новини".

"Минулого тижня я оголошував список з 26 країн, відкритих або відносно відкритих для подорожей українців. Станом на сьогодні таких країн вже 39. За тиждень додалися 13", - сказав він.

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За словами міністра, відкриті для туризму з України: Болгарія, Словенія, Ірландія, Об'єднані Арабські Емірати, Пакистан, Коморські Острови, Мальдіви, Камбоджа, Пуерто-Рико, Ямайка, Еквадор, Антигуа і Барбуда.

Утім, Кулеба наголосив, що відкриття кордонів не означає вільний в'їзд до цих країн. "Хочу підкреслити, що не в кожному випадку мова йде про абсолютно вільний в'їзд. Необхідно дотримуватися певних правил і керуватися рішеннями органів влади цих країн. Тому прошу перед виїздом дуже уважно перевіряти інформацію про умови в'їзду", - сказав міністр.

За його словами, правила відвідування цих країн різні: в деякі дозволено безвізовий в'їзд, а в деякі необхідна віза, деякі з них не вимагають дотримання особливих умов, інші зобов'язують до тестування на коронавірус або проходження карантину.

Раніше для українців відкрилися Туреччина, Єгипет, Туніс, Албанія, Чорногорія, Сербія, Північна Македонія, Білорусь, Великобританія, США, Мексика і Південна Корея.

Також для українців відкриті Багамські острови, Сейшельські острови, Бурунді, Танзанія, Замбія, Кенія, Сомалі, Ефіопія, Південний Судан, Ліван, Афганістан, Ірак і Іран.

Нагадаємо, що Україна не потрапила до переліку країн, з якими Євросоюз вирішив відкрити кордони з липня.

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