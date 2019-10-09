Український цирк без тварин: за крок до заборони

Дресировані леви, ведмеді та собачки скоро можуть стати екзотикою в Україні. Принаймні в міністерстві культури, молоді та спорту в Києві вважають, що цирк з тваринами є "ганебним явищем". У планах міністерства вже з 2021 року повністю заборонити експлуатацію диких тварин на арені.

Мистецтво чи катування

В Україні поряд із приватними цирками-шапіто діє розгалужена мережа державних цирків, які підпорядковані міністерству культури. Сім стаціонарних цирків працюють у Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі та Львові. Ще п'ять залишилися функціонувати на окупованих територіях. Також є державні пересувні колективи, які гастролюють країною.

Жодна з установ, переконані захисники тварин, не може забезпечити чотирилапим артистам гідні умови утримання. За словами активістів, особливо критичною є ситуація в приватних пересувних цирках, які часто тримають тварин в екстремальних умовах. Окрім того, активісти виступають проти жорстоких методів дресирування та наголошують, що тварини на манежі - це ще й небезпека для публіки.

Чи можна назвати цих циркових гіпопотамів щасливими?

Транспортувати диких тварин в Україні офіційно заборонили ще 2017 року. Однак всупереч закону, приватні цирки досі з ними гастролюють, нарікають активісти. Під тиском захисників тварин останніми роками у кількох українських містах уже ввели локальні заборони на шапіто. Першим стаціонарним закладом, де діє тимчасова заборона на виступи диких тварин, став цирк в Одесі. Це сталося у вересні 2019-го після перевірок екологічної інспекції.

Нема тварин - нема публіки?

Представники цирків, з якими вдалося поспілкуватись DW, без особливого захвату реагують на перспективу абсолютної заборони тварин на арені. Дехто навіть говорить про можливість занепаду українського цирку.

Державні пересувні колективи, які повністю відмовилися від диких тварин, вже відчули на собі зменшення кількості відвідувачів через відсутність у програмі номерів з чотирилапими, розповіла в розмові з DW головний режисер держпідприємства "Дирекція пересувних циркових колективів України" Наталія Сєдова. За її словами, на арені державних пересувних цирків зараз задіяні лише трохи більше 50 свійських тварин, з якими працює 18 артистів.

Скептично до повної заборони тварин на манежі виступає й директор Запорізького державного цирку Тамара Зубко. "Вважаю, що люди мають споживати ті види мистецтва, які їм до вподоби", - каже вона. До того ж, критики такої заборони запевняють, що принаймні в державних установах є змога контролювати належні умови проживання і дресирування тварин, особливо домашніх, а тому повна відмова - нелогічна.

Досвід інших країн, однак, свідчить, що цирк може бути цілком успішним і без тварин. Часткова або повна заборона на використання диких тварин у цирку запроваджена вже в 27 європейських країнах. У Німеччині такої заборони ще нема, але є цирк, який сам відмовився від використання диких тварин, замінивши їх голограмами.

Тривимірна голограма слона в цирку Roncalli

Йдеться про традиційний німецький цирк Roncalli. І публіка, судячи з усього, в захваті. Звичайно для цього довелось інвестувати час і гроші. Як повідомляється, команда з 15 програмістів та техніків упродовж двох років розробляли технічні можливості для того, аби на манежі постали тривимірні голограми тварин. На це пішло 300 тисяч євро, розповів директор цирку Roncalli Бернгард Пауль в одному із своїх інтерв'ю. Слід звичайно визнати, що в менших цирків таких грошей нема.

Разом із забороною експлуатації тварин постає питання, куди їх подіти. Адже циркам вони будуть більше не потрібні. "За один рік це вирішити складно. Процес переходу від традиційного цирку має бути поступовим", - нарікає Сєдова.

Що буде з тваринами і дресирувальниками

Якщо для менших тварин місця в зоопарках та притулках ще знайти можна, то з більшими дикими тваринами виникає проблема, вважає координаторка ведмежого притулку "Біла скеля" Марина Шквиря. "Якщо говорити про екзотів: великих котячих, рептилій, приматів, то знайти їм місця складно. Але є зустрічне питання: куди їх дівали до цього часу? Тваринами розпоряджалися як завгодно: їх вбивали, продавали в приватні зооколекції, ресторани, створювали демонстраційні звіринці, передавали у притулки… Ніхто в один момент їх не викине на вулицю. На них намагатимуться заробити до останнього: когось далі експлуатуватимуть чи вивезуть в країни, де немає заборони, наприклад в Росію чи Білорусь", - прогнозує зоологиня.

Дресирувальникам доведеться, мабуть, перекваліфікуватися

Вирішити долю циркових тварин без будівництва нового сучасного притулку буде складно, кажуть активісти і чиновники. "Зоопарки усіх таких тварин не візьмуть, у природі вони не виживуть, тому потрібно виділяти фінансування, окрему територію, де за ними доглядатимуть", - говорить гендиректор Державної циркової компанії України Сергій Кабаков у розмові з DW. Лише у його установі налічують до 140 диких та свійських тварин. Ідея із новим сучасним притулком виглядає привабливою для усіх сторін, однак потребує ще глибокого планування та залучення компетентних спеціалістів. Кінцеву концепцію переходу до цирку без тварин ще розробляють.

Директор Запорізького державного цирку Тамара Зубко вказує на ще одну проблему: у разі заборони експлуатації тварин у цирку без роботи залишаться багато дресирувальників. Її побоювання підтверджує й Наталія Сєдова з "Дирекція пересувних циркових колективів України". Адже пересувні цирки вже стикнулися з цією проблемою. "Багато артистів звільнилися: деякі виїхали працювати за кордон, або змінили професію", - каже Сєдова.