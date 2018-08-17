Український центр у Криму: на півострові не залишилось україномовних шкіл

В анексованому Росією Криму більше немає україномовних шкіл. Про це у понеділок, 27 серпня, повідомив активіст Українського культурного центру в Криму Леонід Кузьмін, передає радіо "Крим.Реалії".

"З семи українських шкіл, які були до моменту окупації Криму, не залишилося жодної. Всі школи переведені на російську або на змішану мову навчання, де є класи з українською мовою навчання. Але більшість класів з російською мовою", - говорить Кузьмін.

Окрім того, в Криму закрили понад половину шкіл з кримськотатарською мовою навчання, повідомив член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. За його словами, з 16 таких шкіл зараз залишилося лише сім. Також на півострові працюють чотири школи з російською та кримськотатарською мовами навчання і п'ять освітніх установ, що змінили статус школи кримськотатарської мови навчання на загальноосвітні заклади. "Тобто, без визначення мови навчання", - пояснює Барієв.

Видання додає, що стаття 10 встановленої Росією після анексії півострова "Конституції республіки Крим" надає статус державної російській, українській та кримськотатарській мовам.