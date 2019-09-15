Український уряд затвердив проєкт держбюджету на 2020 рік

Кабінет міністрів України під час засідання у неділю, 15 вересня, схвалив проєкт державного бюджету на 2020 рік. Про це на пресконференції повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. "Сьогодні за Конституцією останній день, коли уряд має подати проєкт бюджету до парламенту. Сьогодні ми це зробимо", - сказав він.

Основні цифри: доходи, видатки, дефіцит, борги

Згідно з документом, доходи держбюджету на наступний рік із трансфертами передбачені в розмірі 1,079 трильйона гривень, в тому числі загального фонду - 962,7 мільярда гривень. Видатки закладені на рівні 1,170 трильйона гривень.

Проєкт держбюджету на 2020 рік передбачає збільшення мінімальної зарплати до 4 723 гривень. Фінансування Пенсійного фонду України з держбюджету в наступному році становитиме 172,6 мільярда гривень. Водночас уряд не має наміру підвищувати податки у 2020 році, заявив Гончарук. За його словами, замість підвищення податків необхідно зменшувати витрати на обслуговування держапарату і робити його більш ефективним. "Ми дуже багато держкоштів витрачаємо неефективно", - додав прем'єр.

Метою боргової політики на 2020 рік буде забезпечити скорочення відношення держборгу до ВВП до рівня 46,7 відсотка ВВП на кінець наступного року. Це планується досягти завдяки скороченню дефіциту держбюджету до 2,09 відсотка ВВП в наступному році. На обслуговування державного боргу в наступному році планується направити 145,2 мільярда гривень, а на погашення - 292,9 мільярда гривень. Загалом кошторис передбачає надходження 380 мільярдів гривень від запозичень.

Видатки на національну безпеку збільшено на 33,8 мільярда гривень і становитимуть 245,8 мільярда гривень. Витрати на підтримку енергетичної незалежності заплановані в розмірі двох мільярдів гривень.

Дороги, медицина і культура

В наступному році планується виділити на розвиток дорожньої інфраструктури 74,4 мільярда гривень.З них на розвиток мережі і утримання автодоріг загального користування державного значення передбачено 38 мільярдів гривень, на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах - 22,2 мільярда гривень. Крім того, на забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до держпрограм планується направити 3,2 мільярда гривень.

Витрати на охорону здоров'я в наступному році заплановані на рівні 108 мільярдів гривень, що на 9,8 мільярда гривень більше, ніж у 2019 році. На фінансування освіти планується направити 136,4 мільярда гривень, а на культуру та інформаційну сферу - 8,6 мільярда гривень.

Крім того, на підтримку агропромислового комплексу заплановані 4,4 мільярда гривень, повідомила міністерка фінансів Оксана Маркарова. "Це програма для здешевлення кредитів для малих фермерів. Замість великої кількості різних програм ми вирішили зробити одну цілеспрямовану програму", - сказала вона, передає агенція "Українські новини". За словами прем'єра Гончарука, замість видачі дотацій великим підприємствам уряд сфокусується на компенсації відсоткової ставки за кредитами для малих фермерів, щоб у них була можливість взяти участь у купівлі земельних ділянок.

Проєкт державного бюджету розрахований за курсом 28,2 гривні за один долар.