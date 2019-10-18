Український мін'юст має намір переглянути закон про люстрацію - Малюська

Міністерство юстиції України має намір ініціювати перегляд закону "Про очищення влади", більше відомий як закон про люстрацію, врахувавши при цьому рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Про це у понеділок, 30 грудня, в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" повідомив очільник відомства Денис Малюська.

"Питання тільки в тому, як і коли ми це зробимо, але однозначно закон про люстрацію потребує змін з урахуванням рішення ЄСПЛ", - зазначив міністр.

При цьому Малюська зауважив, що у рішенні ЄСПЛ не вказав, як саме необхідно змінити закон, аби він відповідав конвенції про захист прав людини. Тому, за словами Малюськи, Київ має намір оскаржити рішення, аби отримати більш чітку аргументацію щодо необхідних змін до закону. "Швидше за все, ми подамо скаргу на розгляд Великої палати ЄСПЛ. Хоча б для того, щоб більш чітко зрозуміти аргументацію суду", - пояснив міністр.

Нагадаємо, 17 жовтня ЄСПЛ визнав порушення прав п'яти колишніх українських чиновників, звільнених за законом про люстрацію. Суд побачив порушення їхніх прав на справедливий суд та повагу до приватного життя. ЄСПЛ зазначив, що люстрація в Україні застосовувалася до дуже широкого кола осіб і призвела до звільнення позивачів тільки на тій підставі, що вони обіймали посади на державній службі протягом понад рік за часів президентства Віктора Януковича або в Комуністичній партії до 1991 року. Суд також додав, що не було взято до уваги конкретні дії зазначених чиновників і встановлено їхню причетність до конкретних антидемократичних рішень. Україна може оскаржити це рішення до 17 січня 2020 року.

У розмові з DW правозахисники висловили побоювання, що рішення ЄСПЛ може викликати хвилю нових позовів від звільнених посадовців. Раніше до національних судів надійшло понад 800 позовів від люстрованих осіб.