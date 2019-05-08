 Український журналіст отримає Аахенську премію миру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2019

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Новини

Український журналіст отримає Аахенську премію миру

Український журналіст Руслан Коцаба отримає Аахенську премію миру за "сміливу боротьбу за мир та діалог на Сході України".

Руслан Коцаба (скриншот)

Руслан Коцаба (скриншот)

Цьогорічну Аахеньску премію миру отримають український журналіст та блогер Руслан Коцаба та дві німецькі ініціативи проти зберігання американської атомної зброї на авіабазі в Бюхелі. Як повідомили  в середу, 8 травня, представники громадської організації "Аахенська премія миру", Коцаба буде відзначений за його сміливу боротьбу за мир та діалог на Сході України.

Нагадаємо, що 14 липня 2016 року Апеляційний суд Івано-Франківської області виправдав українського блогера та журналіста Руслана Коцабу, раніше засудженого Івано-Франківським міським судом до 3,5 років позбавлення волі за перешкоджання діяльності Збройних сил України. Утім, прокуратура оскаржила це рішення. У лютому 2019 року Коцаба повідомив про те, що  Апеляційний суд Івано-Франківської області виніс рішення на користь прокуратури, і його справу про державну зраду розглядатимуть спочатку.

У громадській організації "Аахенська премія миру" сподіваються, що їхня премія посилить позиції Коцаби в новій ситуації. що склалася після президентських виборів в Україні.

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Коцабу було затримано Службою безпеки України на початку лютого 2015 року за підозрою в державній зраді. Раніше він критикував проведення чергової хвилі мобілізації в Україні. 12 травня 2015 року Івано-Франківський міський суд засудив Коцабу до 3,5 років позбавлення волі за перешкоджання діяльності Збройних сил України і стягнув з нього понад чотири тисяч гривень за проведення експертизи, однак виправдав за звинуваченням у державній зраді.

В Україні на адресу Руслана Коцаби часто лунають звинувачення в пропагандистській діяльності на користь Росії та сепаратистів на Донбасі.

Аахенську премію миру було засновано 1988 року, її вручають ініціативам або особистостям, які закликають до миру та діалогу між сторонами конфліктів. Одним з приводів для заснування премії стало суперечливе відзначення у 1987 році іншою премією, яку вручають у місті - Карла Великого, колишнього держсекретаря США Генрі Кіссинджера.

Лауреатів премії традиційно оголошують 8 травня - в річницю закінчення Другої світової війни в Європі. Вручають премію (та грошову винагороду в 2000 євро) 1 вересня в Аахені. У цей день у Німеччині відзначають День миру. До членів організації "Аахенська премія миру" належать приблизно 350 осіб та 50 організацій, зокрема місто Аахен, релігійні установи, місцеві організації німецьких політичних сил лівого спрямування - СДПН, Лівої партії та Зелених.

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