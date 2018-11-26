 Український далекобійник на німецькому автобані: спецрепортаж DW (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.12.2018

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Політика й суспільство

Український далекобійник на німецькому автобані: спецрепортаж DW (відео)

Він не любить шансон, обідає контрабандними варениками та вчить за кермом англійську - 10 аспектів з життя українського далекобійника в репортажі DW.

Пригоди українського далекобійника на німецькому автобані

Пригоди українського далекобійника на німецькому автобані

Маршрут Андрія Бучко цього разу - від Польщі до Франції. Загалом понад півтори тисячі кілометрів. Половину дороги він вже проїхав. Тепер ми на німецькому автобані. Знімальна група DW супроводжує Німеччиною українського далекобійника, колишнього поліцейського, який розповідає нам секрети своєї професії.

 

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Невже з України їде більше заробітчан, ніж з Польщі (відео)

З України на заробітки виїжджає не більше людей, ніж з Польщі, заспокоює українців генпрокурор Юрій Луценко. DW перевірила, чи справді це так. (09.11.2018)  

Антон Подільчак: Україна не може стягувати податки з тих, хто їх заплатив за кордоном

Кілька мільйонів українців заробляють гроші за кордоном. У яких випадках вони мають сплачувати на них податки в Україні, а в яких - ні? DW розпитала львівського юриста Антона Подільчака. (29.11.2018)  

Польський бізнес готовий боротися за українських працівників

Плани Німеччини лібералізувати міграційну політику переполошила польський бізнес, який боїться відтоку української робочої сили та готовий боротися за неї. Нині вже в кожній п'ятій польській фірмі працюють українці. (31.10.2018)  

На що витрачають свої гроші українські заробітчани

Нерухомість, ремонти і освіта дітей - типові інвестиції українців, які поїхали на заробітки за кордон. Утім, тренди поступово міняються. (23.11.2018)  

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DW проїхала сотні кілометрів німецькими автобанами з українським далекобійником, який не любить шансон, обідає контрабандними варениками і вчить англійську в дорозі. Дивіться репортаж DW про 10 аспектів із життя далекобійника.

Deutschland LKW nach dem Anschlag am Breitscheidplatz in Berlin

Нові подробиці нападу в Берліні: серед загиблих міг бути українець 21.12.2016

Серед жертв наїзду вантажівки на людей на різдвяному ярмарку в Берліні, що призвело до загибелі дванадцяти осіб, міг бути один українець, повідомив посол України у ФРН Андрій Мельник.

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COP24: міжнародне рішення проти популізму

На Кліматичній конференції ООН у Катовіце йтиметься про те, як втілити Паризьку угоду в життя і протистояти популістам. 

Пригоди українського далекобійника на німецькому автобані

Український далекобійник на німецькому автобані (відео)

Він не любить шансон та обідає контрабандними варениками - репортаж про далекобійника зі Львова.  

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