Український далекобійник на німецькому автобані: спецрепортаж DW (відео)

Антон Подільчак: Україна не може стягувати податки з тих, хто їх заплатив за кордоном

Кілька мільйонів українців заробляють гроші за кордоном. У яких випадках вони мають сплачувати на них податки в Україні, а в яких - ні? DW розпитала львівського юриста Антона Подільчака. (29.11.2018)