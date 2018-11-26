Український далекобійник на німецькому автобані: спецрепортаж DW (відео)

Він не любить шансон, обідає контрабандними варениками та вчить за кермом англійську - 10 аспектів з життя українського далекобійника в репортажі DW.
Маршрут Андрія Бучко цього разу - від Польщі до Франції. Загалом понад півтори тисячі кілометрів. Половину дороги він вже проїхав. Тепер ми на німецькому автобані. Знімальна група DW супроводжує Німеччиною українського далекобійника, колишнього поліцейського, який розповідає нам секрети своєї професії.
З України на заробітки виїжджає не більше людей, ніж з Польщі, заспокоює українців генпрокурор Юрій Луценко. DW перевірила, чи справді це так. (09.11.2018)
Кілька мільйонів українців заробляють гроші за кордоном. У яких випадках вони мають сплачувати на них податки в Україні, а в яких - ні? DW розпитала львівського юриста Антона Подільчака. (29.11.2018)
Плани Німеччини лібералізувати міграційну політику переполошила польський бізнес, який боїться відтоку української робочої сили та готовий боротися за неї. Нині вже в кожній п'ятій польській фірмі працюють українці. (31.10.2018)