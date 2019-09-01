Український боксер Олександр Усик вперше переміг у суперважкій вазі

Український боксер Олександр Усик переміг американця Чаза Візерспуна в своєму першому бою в суперважкій вазі. Поєдинок відбувся у ніч з 12 на 13 жовтня в Чикаго на Wintrust Arena.

Усик не форсував події перші два раунди, після третього раунду перевага українця в ударах стала відчутною, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна". Візерспун, який був важчим за українця на 12 кілограмів, намагався протиставити Усику свої джеби. Усик мав перевагу у швидкості та ударах.

У шостому раунді Візерспун отримав відчутну порцію ударів і після закінчення третої хвилини ледь дійшов до свого кута. У сьомому раунді американець знову був притиснутий до канатів рингу і пропустив ще кілька серій по 5-6 ударів.

У сьомому раунді американський боксер відмовився виходити на ринг. Усик переміг технічним нокаутом. Рахунок - 70:63.

Після бою український боксер сказав, що дуже чекав на нього. "Я дуже чекав цього, були проблеми з опонентом. Я цього не показував, хоча понервував через це. Але зібрався, помолився, попросив Боженьку допомогти. І він допоміг", - сказав Усик після бою.

