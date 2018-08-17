 Українська поліція перевіряє пожежу на виноградниках Шабо | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.08.2018

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Новини

Українська поліція перевіряє пожежу на виноградниках Шабо

Вогонь винищив близько 20 гектарів виноградників у Шабо Одеської області, заявляє винороб Крістоф Лакарен. Натомість поліція каже про пожежу, від якої виноградники не постраждали.

Виноградники

Французький винороб Крістоф Лакарен, господарство якого розташоване в селі Шабо Одеської області, заявив про підпал невідомими його угідь. Інформацію про це Лакарен розмістив у суботу, 25 серпня, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Учора пізно ввечері - кримінальний підпал моїх виноградників", - зазначається в повідомлені. За даними винороба, вогонь винищив 20 гектарів угідь.

Лакарен додав, що близько двох місяців тому розповідав президенту України Петру Порошенку про спробу рейдерського захоплення його землі та руйнування виноградників і виноробної компанії.

Поліція підтвердила сам факт пожежі. Водночас на сайті поліції Одеської області повідомляється, що територія, на якій сталася пожежа, "зовні схожа на покинуті виноградники та поросла сухою травою, яка в деяких місцях вигоріла". "Кущі винограду не пошкоджені", - запевняють поліцейські, а "сторонніх предметів, паливно-мастильних або легкозаймистих речовин не виявлено", зазначається в повідомленні прес-служби обласної поліції. Правоохоронці додали, що зареєстрували "подію" та проводять її перевірку.

Це вже не перша подібна заява Лакарена. Так, у грудні 2016 року винороб звинуватив місцевих жителів у знищенні 11 гектарів його виноградників. Натомість мешканці села стверджують, що Лакарен захопив цю землю незаконно, нагадує "Інтерфакс-Україна". Згодом поліція заявила, що винороб не може надати документів на землю.

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