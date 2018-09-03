 Українська незалежна церква: три кроки до мети (відео) | Головна | DW | 11.09.2018

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Українська незалежна церква: три кроки до мети (відео)

В Україні на отримання томоса очікують вже мало не в жовтні цього року. Попри те, що рішення ухвалюватимуть у Константинополі, Україні теж необхідно зробити кілька важливих кроків.

До незалежності церкви Україні ще треба зробити декілька кроків

До незалежності церкви Україні ще треба зробити декілька кроків

Зазвичай, томос, тобто документ, яким визнається право церкви на незалежне управління, надається вже автономним чи залежним церковним спільнотам, які довели здатність бути самостійними. В Україні діє декілька православних церков: московського партіархату, київського партіархату, а також автокефальна православна церква. Щоб не надавати томос окремій церкві, в Україні потрібно створити нову структуру.  І це не все: 

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Спочатку церква, потім томос: як надаватимуть автокефалію українському православ'ю

Наданню автокефалії українській православній церкві має передувати собор, на якому буде утворено нову церкву та обрано предстоятеля. Простим цей процес не буде - через політизацію та надмірні амбіції окремих церковників. (07.09.2018)  

Філарет: Ніякого насильства після томоса не буде

Глава УПЦ КП Філарет пояснив, яким чином храми Московського патріархату можуть перейти у підпорядкування УПЦ після томоса про автокефалію. Він наголосив, що про захоплення храмів силою не йдеться. (02.08.2018)  

Константинопольський патріархат призначив екзархів у Києві

У межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні Вселенський патріархат призначив у Києві своїх екзархів. (07.09.2018)  

Синод РПЦ лякає "загрозою єдності православ'я" через дії Константинополя

Призначення Константинопольським патріархатом своїх представників в Україні є "грубим нехтуванням церковними канонами", стверджують у Синоді РПЦ. Там лякають "загрозою єдності світового православ'я". (08.09.2018)  