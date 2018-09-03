Українська незалежна церква: три кроки до мети (відео)

Зазвичай, томос, тобто документ, яким визнається право церкви на незалежне управління, надається вже автономним чи залежним церковним спільнотам, які довели здатність бути самостійними. В Україні діє декілька православних церков: московського партіархату, київського партіархату, а також автокефальна православна церква. Щоб не надавати томос окремій церкві, в Україні потрібно створити нову структуру. І це не все: