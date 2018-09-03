Українська незалежна церква: три кроки до мети (відео)

В Україні на отримання томоса очікують вже мало не в жовтні цього року. Попри те, що рішення ухвалюватимуть у Константинополі, Україні теж необхідно зробити кілька важливих кроків.
Зазвичай, томос, тобто документ, яким визнається право церкви на незалежне управління, надається вже автономним чи залежним церковним спільнотам, які довели здатність бути самостійними. В Україні діє декілька православних церков: московського партіархату, київського партіархату, а також автокефальна православна церква. Щоб не надавати томос окремій церкві, в Україні потрібно створити нову структуру. І це не все:
Наданню автокефалії українській православній церкві має передувати собор, на якому буде утворено нову церкву та обрано предстоятеля. Простим цей процес не буде - через політизацію та надмірні амбіції окремих церковників. (07.09.2018)
Глава УПЦ КП Філарет пояснив, яким чином храми Московського патріархату можуть перейти у підпорядкування УПЦ після томоса про автокефалію. Він наголосив, що про захоплення храмів силою не йдеться. (02.08.2018)
У межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні Вселенський патріархат призначив у Києві своїх екзархів. (07.09.2018)