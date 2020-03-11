 Українська медицина зможе відреагувати на спалах коронавірусу - ВООЗ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.03.2020

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Новини

Українська медицина зможе відреагувати на спалах коронавірусу - ВООЗ

Українська система охорони здоров'я готується оперативно реагувати на спалах коронавірусу, впевнені у ВООЗ. Організація консультує країну, як стримати поширення вірусу.

У світі з 11 березня оголошена пандемія коронавірусу

У світі з 11 березня оголошена пандемія коронавірусу

Українська система охорони здоров'я, як і інші європейські системи, готується оперативно реагувати на спалах коронавірусу SARS-CoV-2. Про це повідомив DW представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні Ярно Хабіхт. За його словами, в Україні розроблена система швидкого оповіщення про можливі випадки зараження коронавірусом.

"Тут є лікарні, лікарі, медичний персонал, і якщо подивитися, як швидко відбувається обмін інформацією між усіма зацікавленими сторонами, то Україна - не найслабша в розрізі системи охорони здоров'я", - зауважив Ярно Хабіхт. Він відзначає, що Україна швидко адаптується і вносить зміни для вирішення проблеми поширення нового коронавірусу.

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Місії ВООЗ в Україні

Ярно Хабіхт також повідомив, що протягом тижня в Україні працюватиме три місії ВООЗ. Одна з них вже знайомиться з тим, як в країні роблять аналіз на підтвердження SARS-CoV-2.  Як відомо, спеціалізоване дослідження на коронавірус проводять у Києві у Центрі громадського здоров'я України. Ще одна місія ВООЗ, за інформацією Хабіхта, відвідає Чернівці, де зареєстрований підтверджений випадок зараження у чоловіка, який нещодавно повернувся з Італії. Хабіхт каже, що так само ВООЗ організує і інші місії до інших країн, щоб підтримати їх у реагуванні на спалах захворювання.

Представник ВООЗ також відзначив, що  діяльність цих місій зосереджується не тільки на епідеміології, а також на клінічному веденні випадків інфікування на коронавірус та комунікації ризиків, пов'язаних з цим. За його словами, подібні місії працюють не тільки в Україні, а й в інших країнах.

За інформацією міністерства охорони здоров'я України,  загалом за весь період Центр громадського здоров'я отримав 43 підозри щодо зараження коронавірусом. З них два зразки наразі досліджують, ще три невдовзі скерують у міжнародну лабораторію. Наразі лише одна підозра підтвердилася - це чоловік з Чернівців, у якого коронавірус виявили 3 березня. Позитивний результат на зараження SARS-CoV-2 у жителя Чернівців підтвердила і референт-лабораторія у Лондоні.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу SARS-CoV-2 у світі.

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