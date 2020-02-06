 Українська - лише для комедій: в уряді відреагували на російську мову в серіалах ″1+1″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.02.2020

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Українська - лише для комедій: в уряді відреагували на російську мову в серіалах "1+1"

Віцепрем'єр Дмитро Кулеба вважає зверхньою позицію продюсерки "1+1", яка сказала, що "мелодрами українською мовою звучать гірше, ніж комедії".

Віцепрем'єр Дмитро Кулеба

Віцепрем'єр Дмитро Кулеба критикує заяву продюсерки "1+1"

Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба назвав заяву продюсерки серіалів та фільмів українського телеканалу "1+1" Олени Єремеєвої зверхньою та спробою повернути українську мову в категорію "кумедні малороси", чого українське суспільство не дозволить зробити.

Про це він заявив, коментуючи слова Єремеєвої про те, що українська мова годиться для комедій, а не драм.

"Коментар, що українська мова в комедії звучить, а в мелодрамі не звучить - це, передусім, про глибоко вкорінену зверхність. Нічим не можна виправдати принизливе ставлення до української мови, а тим більше оптимізацією бюджетів і підвищенням рейтингів", - написав Кулеба у четвер, 6 лютого, на своїй сторінці в Facebook.

Чиновник висловив переконання, що суспільство рішуче засудить підхід повернути українську мову в категорію "кумедні малороси".

"Ті, хто намагаються повернути українську мову в категорію "кумедні малороси", мають спуститися з великорусского п'єдесталу в реальність, в якій, за даними минулорічного опитування КМІС, майже 80 відсотків наших громадян є активними споживачами саме україномовного контенту", - зауважив Кулеба.

Також він заявив, що з повагою ставиться до всіх мов, якими виробляють медіапродукти - української, кримськотатарської, російської, угорської та інших.

Раніше у четвер продюсерка серіалів та фільмів "1+1" Олена Єремеєва, пояснюючи, чому телеканал знімає мелодрами російською мовою, зауважила, що "мелодрами українською мовою звучать гірше, ніж комедії". "Продукти в весняному сезоні ми зробили російською мовою, тому що українська складніша для цього жанру", - сказала вона.

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