Українська кухня

Україна на аграрній виставці "Зелений тиждень" в Берліні: смачно і весело

Україна офіційно не бере участі у міжнародній аграрній виставці в Берліні. Але продукти та страви української кухні представлені одразу у двох павільйонах "Зеленого тижня", який триває у німецькій столиці.