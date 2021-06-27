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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Українська кухня".
Типовими стравами української кухні є борщ, вареники, деруни, голубці. Важливим компонентом української кухні є сало. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Бріґітте Шульце – німкеня із Україною в серці. Написані нею путівники по Україні відрізняються душевністю та глибшим зануренням у матеріал. Перш ніж написати книгу про Одесу, німецька журналістка провела там п’ять років.