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Українська кухня

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Українська кухня".

Типовими стравами української кухні є борщ, вареники, деруни, голубці. Важливим компонентом української кухні є сало. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як відома блогерка відкрила для себе Карпати (відео)

Як відома блогерка відкрила для себе Карпати (відео) 27.06.2021

Ева Зу Бек відвідала Львів та Карпати, скуштувала карпатський мед та гуцульські страви, приміряла одяг гуцулів і поділилася з DW своїми враженнями.

Путін із сала: як вразили німців українською національною стравою (14.11.2017) 14.11.2017

Українське сало стає дедалі популярнішим делікатесом серед іноземців. І ніде його не готують так креативно, як у львівському ресторані "Сало", стверджує німецька знімальна група DW.

Українські рецепти для німців (відео)

Українські рецепти для німців (відео) 12.07.2016

Кулінарну книгу сучасної української кухні видали в Мюнхені. У ній - рецепти борщу, шашликів, наполеону, шурпи, самси та вареників з вишнями.

Українські рецепти для німців (12.07.2016) 12.07.2016

Кулінарну книгу сучасної української кухні видали в Мюнхені. У ній - рецепти борщу, шашликів, наполеону, шурпи, самси та вареників з вишнями.

Борщ та вареники для німців (12.07.2016) 12.07.2016

Перша книга рецептів української кухні німецькою мовою з'явилася в Мюнхені.
Україна на аграрній виставці Зелений тиждень в Берліні: смачно і весело

Україна на аграрній виставці "Зелений тиждень" в Берліні: смачно і весело 19.01.2016

Україна офіційно не бере участі у міжнародній аграрній виставці в Берліні. Але продукти та страви української кухні представлені одразу у двох павільйонах "Зеленого тижня", який триває у німецькій столиці.
Різдво на Майдані: найсмачнішою була кутя біля Лядських воріт

Різдво на Майдані: "найсмачнішою була кутя біля Лядських воріт" 07.01.2014

Святий вечір перед Різдвом Майдан зустрів у пітьмі та тривожному очікуванні нападів і провокацій. Але це не завадило майданівцям та гостям насолоджуватись традиційними стравами і колядувати.
Україна очима пересічного німця

Україна очима пересічного німця 04.03.2013

Німці знають про Україну мало, здебільшого зі скупих новинних повідомлень. "Тут добрими і працьовитими людьми керує злий, корумпований тиран" – це свіжі враження від дискусії про бойкот "Євро-2012".
Борщ і голубці: Бріґітте Шульце - очі й вуха німецьких туристів в Україні

Борщ і голубці: Бріґітте Шульце - очі й вуха німецьких туристів в Україні 29.07.2011

Бріґітте Шульце – німкеня із Україною в серці. Написані нею путівники по Україні відрізняються душевністю та глибшим зануренням у матеріал. Перш ніж написати книгу про Одесу, німецька журналістка провела там п’ять років.