Українська Гельсінська спілка з прав людини

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Українська гельсінська спілка".

Українська гельсінська спілка (УГСПЛ) вважається найбільшою в Україні асоціацією правозахисних організацій. Під своїм дахом УГСПЛ об'єднує 20 недержавних українських правозахисних організацій. УГСПЛ була створена 2004 року і вважає себе частиною гельсінського руху. Головний офіс УГСПЛ розташовано в Києві. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.