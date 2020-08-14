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Українська Гельсінська спілка з прав людини

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Українська гельсінська спілка".

Українська гельсінська спілка (УГСПЛ) вважається найбільшою в Україні асоціацією правозахисних організацій. Під своїм дахом УГСПЛ об'єднує 20 недержавних українських правозахисних організацій. УГСПЛ була створена 2004 року і вважає себе частиною гельсінського руху. Головний офіс УГСПЛ розташовано в Києві. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Справа Василя Стуса: у Києві триває суд за позовом Медведчука щодо книги

"Справа Василя Стуса": у Києві триває суд за позовом Медведчука щодо книги 14.08.2020

Суд в Києві розглядає позов Віктора Медведчука до автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані. Під будівлею суду проводять акцію на підтримку книги.
Бути громадським активістом в Україні небезпечно

"Бути громадським активістом в Україні небезпечно" 27.01.2020

Переслідування громадських активістів залишається в Україні серйозною проблемою. Минулого року правозахисники задокументували понад 80 випадків їх переслідування і також одне вбивство. За злочини ніхто не покараний.
Понад 50 українських митців закликали Сенцова припинити голодування

Понад 50 українських митців закликали Сенцова припинити голодування 25.07.2018

Українські митці та громадські діячі написали листа Олегу Сенцову, в якому просять його припинити голодування, що триває вже понад 70 днів
Помер Левко Лук'яненко

Помер Левко Лук'яненко 07.07.2018

Один з авторів Акта про незалежність України Левко Лук'яненко помер у Києві 7 липня після тривалої хвороби.

Правозахисники застерігають українців від поїздок на ЧС-2018 до РФ

Правозахисники застерігають українців від поїздок на ЧС-2018 до РФ 12.06.2018

Понад п'ять тисяч українських футбольних вболівальників мають намір відвідати матчі Чемпіонату світу з футболу 2018, що проводитиметься в РФ, наражаючись на небезпеку, попереджають правозахисники.

Правозахисники вимагають розслідувати штурм наметового містечка у Києві (05.03.2018) 05.03.2018

Українська Гельсінська спілка з прав людини та Харківська правозахисна група вимагають неупереджено розслідувати події 3 березня 2018 року, коли силами поліції та Нацгвардії ліквідували наметове містечко біля Верховної Ради у Києві.

Цього року з правами людини в Україні стало ще гірше - правозахисники

Цього року з правами людини в Україні стало ще гірше - правозахисники 08.12.2017

За підсумками року правозахисники відзначили подальше розшарування рівня добробуту в суспільстві, корупцію, свавілля силових структур та знищення громадянських прав і свобод на окупованих територіях.

Куди податись в Україні міліціонерам, яких не взяли в поліцейські

Куди податись в Україні міліціонерам, яких не взяли в поліцейські 20.01.2016

Поза увагою залишається соціальна адаптація правоохоронців, які не пройшли переатестацію й втратять роботу. Без програм з перекваліфікації люди зі спецнавичками можуть стати серйозною проблемою, попереджають експерти.
Антипремія Будяк року - нині відразу п'ять лауреатів

Антипремія "Будяк року" - нині відразу п'ять лауреатів 10.12.2015

У Міжнародний день прав людини українські правозахисники назвали імена лауреатів щорічної антипремії "Будяк року".

ЄСПЛ - остання надія жертв конфлікту на Донбасі? 28.07.2015

DW поспілкувалася з одним із скаржників до Європейського суду з прав людини та його адвокатом.
Експерти: Зневіра у мінському процесі штовхає Київ до економічної блокади Донбасу

Експерти: Зневіра у мінському процесі штовхає Київ до економічної блокади Донбасу 04.06.2015

Економічна блокада окупованих територій може бути єдиним шляхом встановити контроль над лінією розмежування, вважають експерти. Але ця політика є негуманною, що може відвернути населення від України.
Правозахисники: Порушень прав людини в Україні побільшало - на Донбасі й у Криму

Правозахисники: Порушень прав людини в Україні побільшало - на Донбасі й у Криму 29.04.2015

Анексія Криму Росією та війна на Донбасі найбільше зумовили погіршення ситуації з дотриманням прав людини в Україні. Це головний висновок доповіді правозахисних організацій "Права людини в Україні 2014".
Правозахисник йде з громадської ради при МВС

Правозахисник йде з громадської ради при МВС 23.04.2013

Українська Гельсінська спілка з прав людини відкликала свого представника з громадської ради при МВС, оскільки захист прав людини перестав бути пріоритетним завданням цієї інституції.
Як українцям виживати з їхньою міліцією

Як українцям "виживати" з їхньою міліцією 27.01.2011

"Ти й міліція. Рекомендації щодо виживання" - під таким гаслом звертаються до громадськості харківські правозахисники. Українська Гельсінська спілка з прав людини попереджає людей, що слід бути обережними з міліцією.
Правозахисники закликали висапати будяки в городі прав людини та назвали їхні імена

Правозахисники закликали висапати будяки в городі прав людини та назвали їхні імена 10.12.2010

Українська Гельсінська спілка з прав людини підбила підсумки антипремії "Будяк року-2010". Нею нагороджують головні порушники прав та свобод людини в Україні за рік.
Правозахисники критикують закон «Про захист персональних даних»

Правозахисники критикують закон «Про захист персональних даних» 07.06.2010

Українська Гельсінська спілка закликала президента ветувати закон «Про захист персональних даних». Правозахисники вважають, що цей документ «не відповідає європейським стандартам та загрожує свободі слова в Україні».
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