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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Українська гельсінська спілка".
Українська гельсінська спілка (УГСПЛ) вважається найбільшою в Україні асоціацією правозахисних організацій. Під своїм дахом УГСПЛ об'єднує 20 недержавних українських правозахисних організацій. УГСПЛ була створена 2004 року і вважає себе частиною гельсінського руху. Головний офіс УГСПЛ розташовано в Києві. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Українська Гельсінська спілка з прав людини та Харківська правозахисна група вимагають неупереджено розслідувати події 3 березня 2018 року, коли силами поліції та Нацгвардії ліквідували наметове містечко біля Верховної Ради у Києві.