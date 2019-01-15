 Українка Еліна Світоліна вийшла в чвертьфінал Australian Open | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2019

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Новини

Українка Еліна Світоліна вийшла в чвертьфінал Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна зуміла переграти в двох сетах американку Медісон Кіз, і, попри поразку в одному сеті, вийти в чвертьфінал Australian Open.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна (архівне фото)

24-річна українська тенісистка Еліна Світоліна вдруге поспіль змогла вийти в чвертьфінал Australian Open. У понеділок, 21 січня, українська спортсменка з рахунком 6:2, 1:6, 6:1 змусила капітулювати американку Медісон Кіз в одній восьмій турніру. Медісон Кіс - фіналістка турніру US Open 2017 року, нагадує агенція новин AP.

Наступною суперницею українки, яка посіяна на Australian Open під 6-м номером, буде японська спортсменка Наомі Осака. Японка, котра в вересні 2018 року здобула блискучу перемогу в фіналі US Open, стане "твердим горішком" для української тенісистки.

Осака, посіяна під 4-м номером, обіграла в одній восьмій Australian Open латвійську тенісистку Анастасію Севастову. Світоліна та Осака вже п'ять разів протистояли одна одній. Три зустрічі завершилися перемогою українки, у двох сильнішою виявилася японська тенісистка, нагадує агенція новин Reuters.

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Українка Світоліна сенсаційно переграла першу ракетку світу Вільямс (10.08.2016)  

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