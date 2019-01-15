Українка Еліна Світоліна вийшла в чвертьфінал Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна зуміла переграти в двох сетах американку Медісон Кіз, і, попри поразку в одному сеті, вийти в чвертьфінал Australian Open.
24-річна українська тенісистка Еліна Світоліна вдруге поспіль змогла вийти в чвертьфінал Australian Open. У понеділок, 21 січня, українська спортсменка з рахунком 6:2, 1:6, 6:1 змусила капітулювати американку Медісон Кіз в одній восьмій турніру. Медісон Кіс - фіналістка турніру US Open 2017 року, нагадує агенція новин AP.
Наступною суперницею українки, яка посіяна на Australian Open під 6-м номером, буде японська спортсменка Наомі Осака. Японка, котра в вересні 2018 року здобула блискучу перемогу в фіналі US Open, стане "твердим горішком" для української тенісистки.
Осака, посіяна під 4-м номером, обіграла в одній восьмій Australian Open латвійську тенісистку Анастасію Севастову. Світоліна та Осака вже п'ять разів протистояли одна одній. Три зустрічі завершилися перемогою українки, у двох сильнішою виявилася японська тенісистка, нагадує агенція новин Reuters.
Українська тенісистка Еліна Світоліна у фіналі Підсумкового турніру WTA в Сінгапурі перемогла в трьох сетах американку Слоун Стівенс. (28.10.2018)
У фінальному матчі Відкритої першості США з тенісу Серена Вільямс сперечалася із суддею та звинуватила його у сексизмі. Тенісна асоціація США оштрафувала її на 17 тисяч доларів. Турнір виграла японка Наомі Осака. (09.09.2018)