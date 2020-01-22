 Україна хоче віддати ″Укрзалізницю″ в управління Deutsche Bahn на 10 років - Гончарук | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.01.2020

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Україна хоче віддати "Укрзалізницю" в управління Deutsche Bahn на 10 років - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив про намір передати "Укрзалізницю" на 10 років в управління німецькій Deutsche Bahn.

Офіс Deutsche Bahn у Берліні

Офіс Deutsche Bahn у Берліні

Українська влада хоче передати компанію "Укрзалізниця" (УЗ) в управління німецькому національному залізничному оператору Deutsche Bahn. Про це прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив у четвер, 23 січня, під час українського сніданку в рамках Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі.

"Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", - зазначив Гончарук, за словами якого, це має допомогти розвитку української компанії та покаже, що Україна "безпрецедентно відкрита для інвестицій".

DW.COM

Прем'єр-міністр додав, що, попри необхідність подальших домовленостей для втілення цього наміру у життя, "політичне рішення щодо цього вже ухвалено".

Ще напередодні Гончарук повідомляв лише про підписання меморандуму про "взаєморозуміння" між міністерством інфраструктури України та Deutsche Bahn, метою якого буде робота над реструктуризацією "Укрзалізниці".

Тоді прем'єр наголосив, що Україна зберігатиме за собою контроль над компанією. Натомість німецькі фахівці працюватимуть над реформуванням управлінських механізмів підприємства. "Тож одразу відкидаю всі чутки - про жодні продаж чи оренду стратегічно важливого державного об'єкта, як "Укрзалізниця", мова не йде", - зазначив прем'єр 22 січня. За словами Гончарука, Україні необхідна допомога для поліпшення ситуації на залізниці країни та реалізації її логістичного потенціалу.

"Розраховую, що німецька операційна ефективність і нульова терпимість до корупції стануть базою для зміни ситуації в УЗ", - зазначив прем'єр.

З українського боку меморандум підписав очільник мінінфраструктури Владислав Криклій, повідомили в міністерстві.

"Сторони погодилися, що оцінюватимуть можливість і доцільність подальших кроків у напрямі поглиблення співробітництва, включаючи подальше підписання відповідними сторонами двосторонньої угоди про стратегічне партнерство", - йдеться в меморандумі, проте остаточні умови такого співробітництва поки що не встановлено.

Нагадаємо, у січні Кабмін затвердив перелік стратегічних підприємств, які не можна приватизувати. Серед них була, зокрема, і "Укрзалізниця". 

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