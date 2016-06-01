 Україна також призупинила польоти Boeing 737 MAX 8 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Україна також призупинила польоти Boeing 737 MAX 8

Після авіакатастрофи в Ефіопії Державіаслужба України закрила небо для літаків Boeing 737 MAX 8 та 737 MAX 9. Раніше до таких кроків вділись багато інших країн.

Літак Boeing 737 MAX 8

Літак Boeing 737 MAX 8

Державна авіаційна служба України з огляду на катастрофи літаків Boeing 737-8 MAX вирішила призупинити польоти Boeing 737 MAX 8 та 737 MAX 9. "З дати й часу видання цього рішення забороняються польоти на літаках Boeing 737 MAX 8 або Boeing 737 MAX 9 до, в межах, з або над територією України", - повідомило відомство. Заборона починає діяти з вечора 13 березня.

Водночас некомерційна експлуатація, наприклад, перегінні польоти, не входить у сферу дії цього рішення Державіаслужби, й окремі дозволи на виконання польотів з території України погоджуються з відомством.

Раніше про рішення щодо призупинення використання авіаперевізниками в ЄС двох моделей Boeing - 737 MAX 8 та 737 MAX 9 заявила Європейська агенція авіаційної безпеки (EASA). 

Про рішення тимчасово призупинити використання флоту Boeing 737 MAX 8 до моменту встановлення причини аварії заявили в управліннях цивільної авіації Канади, Великобританії, Австралії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Індії, Малайзії й Оману та інших країн. Від використання літаків також тимчасово відмовилися корейська авіакомпанія Eastar Jet, норвезький авіаперевізник Norwegian Air Shuttle, найбільший європейський туроператор TUI, ісландський авіаперевізник Icelandair, турецький перевізник Turkish Airlines.

DW.COM

Перед аварією літака Boeing 737 MAX 8 в Ефіопії його пілот повідомляв про проблеми та просив про повернення в аеропорт, повідомили в авіакомпанії. "Чорні скриньки" з літака відправлять в одну з європейських країн. (13.03.2019)

Європейська агенція авіаційної безпеки призупинила використання в ЄС моделей Boeing-737 MAX 8 та 737 MAX 9. У низці країн світу також тимчасово заборонили використання лайнерів до встановлення причини аварії. (13.03.2019)

11 березня про аналогічні рішення оголосили управління цивільної авіації Китаю й сама авіакомпанія Ethiopian Airlines, чий літак розбився 10 березня. Водночас Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) вважає ці пасажирські літаки придатними для польотів та не бачить підстав для зупинки їхньої експлуатації.

Нагадаємо, 10 березня внаслідок авіакатастрофи літака Ethiopian Airlines, що виконував рейс із Аддис-Абеби до столиці Кенії Найробі, загинули 157 осіб. Відомо, що літак був новий. Авіаперевізник отримав його в листопаді 2018 року. Відтоді лайнер налітав близько 1200 годин. Рейс 10 березня виконував досвідчений пілот, який працював у Ethiopian Airlines із 2010 року. У жовтні 2018 року літак цієї ж моделі зазнав катастрофи в Яванському морі неподалік від столиці Індонезії Джакарти, внаслідок чого загинуло 189 осіб. Літак індонезійської авіакомпанії Lion Air, який зазнав катастрофи, також був новим.

Дивитись відео 01:43

Новинки від Airbus, Boeing і Антонова (01.06.2016)

Аудіо й відео до теми

Новинки від Airbus, Boeing і Антонова (01.06.2016)  

Також за темою

Äthiopien Flugzeugabsturz Ethiopian Airlines Flight ET 302

Катастрофа Boeing 737 MAX 8 в Ефіопії: пілот повідомляв про проблеми 13.03.2019

Перед аварією літака Boeing 737 MAX 8 в Ефіопії його пілот повідомляв про проблеми та просив про повернення в аеропорт, повідомили в авіакомпанії. "Чорні скриньки" з літака відправлять в одну з європейських країн.

Boeing 737 MAX 8

В ЄС призупинили використання літака Boeing 737 MAX 8 12.03.2019

Після авіакатастрофи в Ефіопії Європейська агенція авіаційної безпеки ухвалила рішення призупинити використання літака моделі Boeing 737 MAX 8 в країнах Євросоюзу.

Äthiopien Flugzeugabsturz Bergungsarbeiten

На місці авіакатастрофи в Ефіопії знайшли "чорні скриньки" 11.03.2019

На місці падіння літака авіакомпанії Ethiopian Airlines знайшли дві "чорні скриньки". Тим часом кілька країн призупинили використання літака моделі Boeing 737 MAX 8.

Реклама

Докладно

Пол Манафорт

Справа Манафорта

Вирок у другому процесі проти Пола Манафорта - важлива віха в розслідуванні спецпрокурора Роберта Мюллера.  

Європейські фрукти та овочі з іспанського рабства

Сучасне "рабство": чого коштують іспанські овочі (відео)

Працівники найбільшої теплиці у світі, що знаходиться в Іспанії, скаржаться на нелюдські умови праці.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  