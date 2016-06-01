Україна також призупинила польоти Boeing 737 MAX 8

Державна авіаційна служба України з огляду на катастрофи літаків Boeing 737-8 MAX вирішила призупинити польоти Boeing 737 MAX 8 та 737 MAX 9. "З дати й часу видання цього рішення забороняються польоти на літаках Boeing 737 MAX 8 або Boeing 737 MAX 9 до, в межах, з або над територією України", - повідомило відомство. Заборона починає діяти з вечора 13 березня.

Водночас некомерційна експлуатація, наприклад, перегінні польоти, не входить у сферу дії цього рішення Державіаслужби, й окремі дозволи на виконання польотів з території України погоджуються з відомством.

Раніше про рішення щодо призупинення використання авіаперевізниками в ЄС двох моделей Boeing - 737 MAX 8 та 737 MAX 9 заявила Європейська агенція авіаційної безпеки (EASA).

Про рішення тимчасово призупинити використання флоту Boeing 737 MAX 8 до моменту встановлення причини аварії заявили в управліннях цивільної авіації Канади, Великобританії, Австралії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Індії, Малайзії й Оману та інших країн. Від використання літаків також тимчасово відмовилися корейська авіакомпанія Eastar Jet, норвезький авіаперевізник Norwegian Air Shuttle, найбільший європейський туроператор TUI, ісландський авіаперевізник Icelandair, турецький перевізник Turkish Airlines.

11 березня про аналогічні рішення оголосили управління цивільної авіації Китаю й сама авіакомпанія Ethiopian Airlines, чий літак розбився 10 березня. Водночас Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) вважає ці пасажирські літаки придатними для польотів та не бачить підстав для зупинки їхньої експлуатації.

Нагадаємо, 10 березня внаслідок авіакатастрофи літака Ethiopian Airlines, що виконував рейс із Аддис-Абеби до столиці Кенії Найробі, загинули 157 осіб. Відомо, що літак був новий. Авіаперевізник отримав його в листопаді 2018 року. Відтоді лайнер налітав близько 1200 годин. Рейс 10 березня виконував досвідчений пілот, який працював у Ethiopian Airlines із 2010 року. У жовтні 2018 року літак цієї ж моделі зазнав катастрофи в Яванському морі неподалік від столиці Індонезії Джакарти, внаслідок чого загинуло 189 осіб. Літак індонезійської авіакомпанії Lion Air, який зазнав катастрофи, також був новим.