Україна створить військово-морську базу в Азовському морі

Український уряд планує до кінця поточного року створити військово-морську базу в Азовському морі. Про це в неділю, 16 вересня, повідомила прес-служба Кабінету Міністрів України на Facebook-сторінці уряду. На думку прес-служби, така база "створить умови для відсічі" агресивних дій РФ у цьому регіоні.

Саме напередодні у Бердянську відбувся спуск на воду перших артилерійських катерів військово-морських сил України, котрі базуватимуться в Азовському морі.

Нагадаємо, днями в Києві на заводі "Кузня на Рибальському" спустили на воду перший броньований десантно-штурмовий катер "Кентавр" для військово-морських сил Збройних сил України. Такі катери призначені для доставки десанту на узбережжя, проведення штурмових дій і виконання інших завдань.

Порошенко хоче санкції для РФ через Азовське море

На вихідних президент України Петро Порошенко звинуватив Росію в спробах "окупувати" Азовське море. Про це Порошенко розповів у інтерв'ю американському виданню The Washington Post, передає офіційний сайт українського президента. "Мета Росії - окупувати Азовське море так само, як був окупований Крим", - сказав Порошенко, якого цитує прес-служба. На тлі цього Порошенко також пообіцяв "зміцнювати" українських військових у Азовському морі.

Український президент запевнив, що сподівається на подальші санкції проти Росії за перешкоджання судноплавству в Азовському морі. "Росія не має права атакувати або зупиняти наші судна (…) Якщо Росія не зупиниться, у нас є лише один інструмент - санкції", - сказав він.

21 червня 2018 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що одним з інструментів відновлення контролю в Азовському морі є позов до Міжнародного арбітражу в рамках Конвенції ООН з морського права. Саме у його рамках Київ розраховує отримати компенсацію збитків, яких Україна зазнає внаслідок дій Росії на морі, нагадує агенція новин "Інтерфакс-Україна".