 Україна розширила зону контролю в Чорному морі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.12.2018

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Новини

Україна розширила зону контролю в Чорному морі

Тепер Україна може перевіряти підозрілі судна в Чорному морі на відстані до 24 миль від кордонів своїх внутрішніх вод. Зона контролю збільшена вдвічі.

Україна збільшила прилеглу зону у Чорному морі

Україна збільшила прилеглу зону у Чорному морі

Президент України Петро Порошенко розширив зону українського контролю в Чорному морі, підписавши в суботу, 29 грудня, закон "Про прилеглу зону України". Цей документ, ухвалений Верховною Радою України 6 грудня, розширює прилеглу зону, яка є наступною за територіальними водами держави, з 12 до 24 морських миль.

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У своїй прилеглій зоні Україна може здійснювати необхідний контроль з метою запобігання порушень митного, фіскального, міграційного, санітарного законодавства, йдеться в повідомленні прес-служби президента України.

"Прилегла зона, згідно з міжнародними нормами, не є ні зоною юрисдикції, ні зоною суверенітету. Проте вона є тією ділянкою морського простору, де будь-яка прибережна держава може здійснювати обмежений контроль" і, зокрема, перевіряти підозрілі судна, вважає одна з авторок законопроекту, депутатка фракції "Блок Петра Порошенка" Ірина Фриз.

Напруженість в Чорному морі зросла після того, як російські прикордонники 25 листопада затримали із застосуванням зброї в Керченській протоці три корабля ВМС України, які прямували в Азовське море. Три українські моряки були поранені. Українські кораблі були відконвойовані в порт Керчі в анексованому Росією Криму. Всі 24 українських моряки, що перебували на борту кораблів, заарештовані в Росії за звинуваченням у "незаконному перетині державного кордону РФ". Усі затримані проголосили себе військовополоненими.

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