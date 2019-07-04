Україна підготувалась до переговорів про транзит газу з РФ до Європи

Київ напрацьовує директиви на переговори між Україною, Росією та ЄС щодо укладання нового контракту про транзит російського газу до Європи через газотранспортну систему України. "Маємо надію, що прогрес буде. Ми розуміємо, що вони ("Газпром" - Ред.) хочуть продовжити контракт на тих умовах, які є, але не довгостроково", - сказав DW міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель у ході міжнародної конференції Naftogaz-Gazprom: Energy Security, Gas Transit and European Integration в Києві у середу, 11 вересня.

Олексій Оржель

Оржель сподівається, що переговори між сторонами, які заплановані на 19 вересня, пройдуть конструктивно і швидко, але готовий також і до довготривалих перемовин.

Він повідомив, що уряд розробив модель анбандлінга, тобто відділення газотранспортної системи (ГТС) України від НАК "Нафтогазу", адже це було однією з передумов укладання нового контракту на транзит газу між Україною та Росією за європейськими правилами. "Ми досягли непоганої швидкості в цьому процесі. Ми намагаємося знайти правильне рішення і навіть раніше, ніж відбудуться тристоронні переговори 19 вересня. Я переконаний, що ми незабаром будемо готові представити загальну картину анбандлінга. Є навіть амбіція щодо того, щоб на наступному засіданні Кабміну було прийнято рішення про це", - сказав Олексій Оржель під час конференції.

За словами міністра, за модель відділення ГТС прийнято Ownership Unbundling (OU). У той же час він не став уточнювати інші деталі очікуваного рішення, зокрема, хто стане власником оператора ГТС.

Раніше "Нафтогаз" наполягав на проведенні анбандлінга за моделлю ISO (Independent System Operator), яка забезпечує захист інтересів України в рамках арбітражу проти "Газпрому" та не вимагає приватизації ГТС України. Натомість уряд Володимира Гройсмана відстоював саме модель Ownership Unbundling, через що тодішній уряд конфліктував з НАК "Нафтогаз України".

За словами міністра енергетики та захисту довкілля, позицію України на переговорах представлятиме сам Олексій Оржель, представник НАК "Нафтогаз", представник ПАО "Укртрасгаз" та корпоративна компанія, яка буде здійснювати управління відокремленою газотранспортною системою.