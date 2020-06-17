Україна продовжить адаптивний карантин до 31 липня - Шмигаль

Уряд України продовжить дію адаптивного карантину в країні до 31 липня. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду у середу, 17 червня.

"Враховуючи зростання кількості коронахворих ми продовжимо дію адаптивного карантину до 31 липня цього року. Також сьогодні на засіданні уряду ми розглянемо запропонований міністерством охорони здоров’я оновлений підхід до адаптивного карантину, який передбачає можливість посилення карантину в окремих регіонах, наголошу, якщо цього вимагатиме ситуація", - заявив він.

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Нагадаємо, 20 травня Кабінет міністрів України вирішив запровадити в країні так званий адаптивний карантин. Спочатку планувалося, що він триватиме з 22 травня до 22 червня.

Відповідно до постанови уряду про адаптивний карантин, рішення щодо пом'якшення обмежувальних заходів ухвалюються у регіонах з урахуванням епідемічної ситуації, а саме - її відповідності трьом критеірям МОЗ.

Так, середня кількість випадків COVID-19 за сім днів на 100 тисяч населення не має перевищувати 12 осіб, а завантаженість ліжок у лікарнях, що приймають пацієнтів, інфікованих коронавірусом, не повинна перевищувати 50 відсотків. Ще один критерій - кількість тестувань, яка має бути більшою за 12 на 100 тисяч людей.

Згідно з останніми даними, в Україні за останню добу зафіксували 758 нових інфікувань коронавірусом, 31 летальний випадок та 415 одужань. Це - рекордна кількість офіційно підтверджених заражень за добу в країні з початку епідемії. Раніше в уряді визнали, що Київ та ще щонайменше десять областей не готові до подальшого пом'якшення карантину. Через це Денис Шмигаль не виключив можливості повернення до суворого карантину.

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