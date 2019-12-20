 Україна попереджає ФРН про залежність від РФ через ″Північний потік-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.12.2019

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Україна попереджає ФРН про залежність від РФ через "Північний потік-2"

Глава МЗС України попередив ФРН і Францію про залежність від РФ через будівництво газопроводу "Північний потік-2". Вадим Пристайко натомість наголосив на гарантії України доставляти газ до ЄС через свої трубопроводи.

Вадим Пристайко попереджає ФРН про залежність від РФ через Північний потік-2

Вадим Пристайко попереджає ФРН про залежність від РФ через "Північний потік-2"

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко звернувся із попередженням до Німеччини та Франції щодо залежності від Росії через будівництво газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі. "Ви, німці, зараз будуєте газопровід "Північний потік-2" у Балтійському морі, щоб зробити себе ще більш незалежним від постачання газу через Україну. Однак пам'ятайте: джерелом газу залишається Росія", - заявив Пристайко в інтерв'ю виданням редакційної групи RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), опублікованому у суботу, 28 грудня.

"Якщо росіяни не захочуть більше постачати газ, трубопроводи Балтійського моря відразу спорожніють (...) У нас в Україні  заповнені сховища газу. І ми гарантуємо доставку газу через наші трубопроводи", - наголосив міністр.

Напередодні міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що у російському уряді розраховують, що газопровід "Північний потік-2" буде введений в експлуатацію до кінця 2020 року. Раніше передбачалося, що газопровід запустять до кінця 2019 року.

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потрапили судна, що займаються прокладанням труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають стосунок до роботи цих суден. Зокрема, штрафні заходи передбачають заборону на в'їзд до США. Крім того, будь-які активи цих компаній, що перебувають на території США, будуть заморожені. 

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