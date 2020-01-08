 Україна перевірить МАУ на безпеку польотів - Гончарук | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.01.2020

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Новини

Україна перевірить МАУ на безпеку польотів - Гончарук

Українська влада перевірить, наскільки авіакомпанія МАУ дотримується правил безпеки польотів, заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Перевірки відбудуться також в інших авіакомпаніях.

Boeing авіакомпанії МАУ

Boeing авіакомпанії МАУ

Україна почала перевірку забезпечення авіакомпанією "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) льотної діяльності. Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав на своїй сторінці в Facebook у середу, 8 січня.

"Починаємо позапланову перевірку забезпечення льотної діяльності, підтримання льотної придатності повітряних суден, виконання технічного обслуговування авіаційної техніки та системи управління безпекою польотів ЗАТ "Міжнародні авіалінії України", - зазначив український прем'єр. Також, за словами Гончарука, будуть проведені додаткові перевірки стану безпеки польотів інших авіакомпаній.

Очільник уряду також зазначив, що Україна готова розслідувати причини авіакатастрофи відповідно до норм міжнародного права, зокрема, Чиказької конвенції.

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Авіакатастрофа в Ірані шокувала українців. Влада в Києві розпочала власне розслідування падіння літака МАУ, а користувачі соцмереж активно спекулюють на тему причин трагедії. (08.01.2020)

Поблизу Тегерана вранці 8 січня розбився пасажирський літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". 176 людей, які були на борту, загинули. В МАУ шоковані трагедією та відкидають версію про несправність літака. (08.01.2020)

Крім того, він нагадав, що Державіаслужба Україна заборонила польоти українських літаків у повітряному просторі Ірану та Іраку з 00:00 годин 9 січня 2020 року.

Нагадаємо, літак авіакомпанії МАУ, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився у середу, приблизно о шостій ранку за місцевим часом, після вильоту з тегеранського аеропорту імені імама Хомейні. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули. Серед загиблих - 11 українців, серед яких всі члени екіпажу.

Організація цивільної авіації Ірану заявила, що не передаватиме американській компанії Boeing чорні скриньки з літака. Яка саме країна аналізуватиме вміст чорних скриньок, наразі невідомо.

Між тим власник авіакомпанії МАУ український олігарх Ігор Коломойський поки жодним чином не відреагував на інцидент.

Karte Flugabsturz Iran EN
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Авіакатастрофа МАУ: шок в аеропорту "Бориспіль" (08.01.2020)

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