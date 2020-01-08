Україна перевірить МАУ на безпеку польотів - Гончарук

Україна почала перевірку забезпечення авіакомпанією "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) льотної діяльності. Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав на своїй сторінці в Facebook у середу, 8 січня.

"Починаємо позапланову перевірку забезпечення льотної діяльності, підтримання льотної придатності повітряних суден, виконання технічного обслуговування авіаційної техніки та системи управління безпекою польотів ЗАТ "Міжнародні авіалінії України", - зазначив український прем'єр. Також, за словами Гончарука, будуть проведені додаткові перевірки стану безпеки польотів інших авіакомпаній.

Очільник уряду також зазначив, що Україна готова розслідувати причини авіакатастрофи відповідно до норм міжнародного права, зокрема, Чиказької конвенції.

Крім того, він нагадав, що Державіаслужба Україна заборонила польоти українських літаків у повітряному просторі Ірану та Іраку з 00:00 годин 9 січня 2020 року.

Нагадаємо, літак авіакомпанії МАУ, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився у середу, приблизно о шостій ранку за місцевим часом, після вильоту з тегеранського аеропорту імені імама Хомейні. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули. Серед загиблих - 11 українців, серед яких всі члени екіпажу.

Організація цивільної авіації Ірану заявила, що не передаватиме американській компанії Boeing чорні скриньки з літака. Яка саме країна аналізуватиме вміст чорних скриньок, наразі невідомо.

Між тим власник авіакомпанії МАУ український олігарх Ігор Коломойський поки жодним чином не відреагував на інцидент.