Україна отримала 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги від ЄК
Єврокомісія після затвердження радою директорів МВФ нової програми stand by для України в ніч на середу надала Києву 500 мільйонів євро в рамках четвертої макрофінансової допомоги.
ЄК після кредиту МВФ виділила Україні півмільярда євро
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про надання Європейською Комісією Україні 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги. "Європейська Комісія надала Україні 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги", - написав Шмигаль у своєму Telegram-каналі в середу, 10 червня.
"Україна виконала всі умови для впровадження реформ, чим однозначно зміцнила свій статус відповідальної держави. Отримані кошти буде спрямовано до державного бюджету на видатки, зокрема для подолання наслідків COVID-19", - додав Шмигаль.
Прем'єр України зазначив, що схвальній відповіді від європейських партнерів про надання наступного траншу в рамках програми сприяла успішна співпраця з МВФ, передає агентство "Інтерфакс-Україна".
Ці кошти Україна отримала у вигляді позики під 0,125 відсотка річних зі строком погашення до 10 червня 2035 року, уточнили у середу Міністерстві фінансів України.
Після виділення Єврокомісією зазначених 500 мільйонів євро, сумарна допомога ЄС Україні у вигляді позик макрофінансової допомоги (МФП) досягла 3,8 мільярда євро з 2014 року. Це найбільша сума МФП, яку ЄС виділив одній країні-партнеру.
Допомога від ЄС
Єврокомісія ухвалила рішення розпочати четверту програму макрофінансової допомоги Україні в розмірі одного мільярда євро для підтримки подальшої економічної стабілізації та структурних реформ у березні 2018 року на прохання української сторони.
Макрофінансова допомога була розбита на два транші в сумі 500 мільйонів євро кожен. Перший транш був виділений в грудні 2018 року, другий повинен був бути виділений після виконання Україною 12 критеріїв, які були виконані в грудні минулого року.
Умовою виділення останнього траншу, так само як і щодо всіх інших програм макрофінансової допомоги, було продовження співпраці України з МВФ.
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G20: Найпотужніші економіки
Зустрічі Великої двадцятки є неформальними, проте ухвалені на них рішення мають значний вплив. 20 провідних економік світу виробляють майже 90 відсотків світового валового продукту. Тож вони визначають глобальну торгівлю, розвиток і зміну клімату. Дві третини населення планети живе та працює у країнах G20 - "клубі", створеному за ініціативи Великої сімки.
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G7: Вхід лише для обраних
Неформальний клуб з семи провідних розвинених країн світу утворився ще в 1970-х роках. У 1997-му до нього увійшла Росія, перетворивши клуб на G8, але у 2014-му її виключили через агресію проти України. Майже кожен десятий на планеті мешкає у країнах Великої сімки, які створюють близько третини ВВП світу та продукують близько чверті парникових газів. На форумах вони консолідують свої позиції.
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G8: Коротка історія Великої вісімки
Росія протрималася у клубі великих держав 16 років - з 1997-го до 2014-го. Після анексії українського Криму Москву виключили з неформального форуму. Утім, за десять років до цього "вісімку" часто розширювали до формату G8+5, додаючи країни зі швидкими темпами розвитку економіки - Бразилію, Китай, Індію, Південну Африку та Мексику (на мапі позначені сірим).
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G10: Світові кредитори
11 високорозвинених демократій - США, Італія, Японія, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Швеція та пізніше долучена до них Швейцарія - у рамках Міжнародного валютного фонду (МВФ) утворюють так звану Групу десяти, G10. Вона може кредитувати МВФ у разі потреби для виділення додаткових позик країнам, у яких є проблеми з балансуванням держбюджету.
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G15: Співпраця півдня з півднем
15 країн, що розвиваються, вирішили посилити свій вплив на світову політику та у 1989 році заснували Групу 15-ти. Сьогодні до неї входить уже 17 держав, у яких загалом мешкає більше двох мільярдів людей. Розташовані переважно в регіоні екватора та Південної півкулі, ці країни прагнуть також до тіснішої співпраці заради сприяння розвитку та економічному зростанню.
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G77: Клуб бідних
Із початкової групи 77 країн, що розвиваються, "клуб бідних" розрісся до 134 членів. Єдина європейська країна там - Боснія і Герцеговина. З 1960-х років завданням об'єднання є боротьба з економічною відсталістю та посилення міжнародної співпраці. Вплив більшості з них на світову політику порівняно незначний. Найбільші члени G77, зокрема Китай та Індія, представлені також у G20.