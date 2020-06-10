 Україна отримала 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги від ЄК | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.06.2020

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Економіка

Україна отримала 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги від ЄК

Єврокомісія після затвердження радою директорів МВФ нової програми stand by для України в ніч на середу надала Києву 500 мільйонів євро в рамках четвертої макрофінансової допомоги.

ЄК після кредиту МВФ виділила Україні півмільярда євро

ЄК після кредиту МВФ виділила Україні півмільярда євро

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про надання Європейською Комісією Україні 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги. "Європейська Комісія надала Україні 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги", - написав Шмигаль у своєму Telegram-каналі в середу, 10 червня.

"Україна виконала всі умови для впровадження реформ, чим однозначно зміцнила свій статус відповідальної держави. Отримані кошти буде спрямовано до державного бюджету на видатки, зокрема для подолання наслідків COVID-19", - додав Шмигаль.

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Прем'єр України зазначив, що схвальній відповіді від європейських партнерів про надання наступного траншу в рамках програми сприяла успішна співпраця з МВФ, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Ці кошти Україна отримала у вигляді позики під 0,125 відсотка річних зі строком погашення до 10 червня 2035 року, уточнили у середу Міністерстві фінансів України.

Після виділення Єврокомісією зазначених 500 мільйонів євро, сумарна допомога ЄС Україні у вигляді позик макрофінансової допомоги (МФП) досягла 3,8 мільярда євро з 2014 року. Це найбільша сума МФП, яку ЄС виділив одній країні-партнеру.

Допомога від ЄС

Єврокомісія ухвалила рішення розпочати четверту програму макрофінансової допомоги Україні в розмірі одного мільярда євро для підтримки подальшої економічної стабілізації та структурних реформ у березні 2018 року на прохання української сторони.

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Макрофінансова допомога була розбита на два транші в сумі 500 мільйонів євро кожен. Перший транш був виділений в грудні 2018 року, другий повинен був бути виділений після виконання Україною 12 критеріїв, які були виконані в грудні минулого року.

Умовою виділення останнього траншу, так само як і щодо всіх інших програм макрофінансової допомоги, було продовження співпраці України з МВФ.

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    Автор: Гелле Єппесен, Стас Соколов


 

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