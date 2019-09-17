 Україна озвучила свою позицію перед газовими переговорами з ЄК і Росією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2019

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Україна озвучила свою позицію перед газовими переговорами з ЄК і Росією

Новий раунд тристоронніх переговорів між Україною, ЄС та РФ про транзит російського газу територією України після 2019 року відбудеться 19 вересня. Київ озвучив свої позиції. Кремль не очікує прориву від перемовин.

Третій раунд тристоронніх газових консультацій про довгостроковий транзит російського газу територією України проведуть 19 вересня у Брюсселі

Україна має намір домовитися з Єврокомісією та Росією про 10-річний контракт на транзит природного газу обсягом до 90 мільярдів кубометрів за рік. Про це заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель на брифінгу в Києві в середу, 18 вересня.

"У нас є позиція, озвучена віце-президентом Європейської комісії з Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем. Там було названо певні обсяги і терміни. Ми повністю підтримуємо позицію. Ви, напевно, чули: 60 + 10 і 60 + 30 на 10 років", - цитує міністра інформагенція "Українські Новини".

Раніше виконавчий директор компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявляв, що Україна запропонує Росії забронювати транзитні потужності обсягом у 60 мільярдів кубометрів на рік терміном на 10 років. Ще 30 мільярдів кубометрів Київ пропонуватиме для інших компаній або "Газпрому" на короткотерміновій основі.

Кремль не очікує конкретних домовленостей

Утім, у Кремлі не очікують досягнення конкретних домовленостей. "Не варто очікувати від цієї зустрічі якихось конкретних домовленостей, безумовно, там потрібно вести ще багато кропіткої роботи", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков 18 вересня. Таким чином він відповів на запитання журналістів про те, чи вдасться сторонам досягти згоди з огляду на політичне значення перемовин.

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Представники України, Польщі та Сполучених Штатів підписали Меморандум про тристороннє співробітництво у сфері енергетики. У 2021 році Польща зможе постачати Україні 6 мільярдів кубометрів газу. (31.08.2019)

"Це питання економічної доцільності, тому профільні відомства домовлятимуться", - додав Пєсков. Прес-секретар Путіна утримався від відповіді на питання, чи очікує Кремль зближення позицій на цій зустрічі, і переадресував його міністерству енергетики РФ.

Третій раунд газових консультацій

Третій раунд тристоронніх газових консультацій про довгостроковий транзит російського газу територією України проведуть у четвер, 19 вересня, у Брюсселі. У Єврокомісії (ЄК) 18 вересня підтвердили цю інформацію. На переговорах головуватиме заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович, ідеться в повідомленні ЄК.

Перед тристоронніми консультаціями Шефчович проведе двосторонні зустрічі з кожною з делегацій. Делегацію України очолює міністр енергетики Олексій Оржель, делегацію РФ - міністр енергетики РФ Олександр Новак. У консультаціях також братимуть участь керівники "Нафтогазу" і "Газпрому".

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