Україна озвучила свою позицію перед газовими переговорами з ЄК і Росією

Україна має намір домовитися з Єврокомісією та Росією про 10-річний контракт на транзит природного газу обсягом до 90 мільярдів кубометрів за рік. Про це заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель на брифінгу в Києві в середу, 18 вересня.

"У нас є позиція, озвучена віце-президентом Європейської комісії з Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем. Там було названо певні обсяги і терміни. Ми повністю підтримуємо позицію. Ви, напевно, чули: 60 + 10 і 60 + 30 на 10 років", - цитує міністра інформагенція "Українські Новини".

Раніше виконавчий директор компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявляв, що Україна запропонує Росії забронювати транзитні потужності обсягом у 60 мільярдів кубометрів на рік терміном на 10 років. Ще 30 мільярдів кубометрів Київ пропонуватиме для інших компаній або "Газпрому" на короткотерміновій основі.

Кремль не очікує конкретних домовленостей

Утім, у Кремлі не очікують досягнення конкретних домовленостей. "Не варто очікувати від цієї зустрічі якихось конкретних домовленостей, безумовно, там потрібно вести ще багато кропіткої роботи", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков 18 вересня. Таким чином він відповів на запитання журналістів про те, чи вдасться сторонам досягти згоди з огляду на політичне значення перемовин.

"Це питання економічної доцільності, тому профільні відомства домовлятимуться", - додав Пєсков. Прес-секретар Путіна утримався від відповіді на питання, чи очікує Кремль зближення позицій на цій зустрічі, і переадресував його міністерству енергетики РФ.

Третій раунд газових консультацій

Третій раунд тристоронніх газових консультацій про довгостроковий транзит російського газу територією України проведуть у четвер, 19 вересня, у Брюсселі. У Єврокомісії (ЄК) 18 вересня підтвердили цю інформацію. На переговорах головуватиме заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович, ідеться в повідомленні ЄК.

Перед тристоронніми консультаціями Шефчович проведе двосторонні зустрічі з кожною з делегацій. Делегацію України очолює міністр енергетики Олексій Оржель, делегацію РФ - міністр енергетики РФ Олександр Новак. У консультаціях також братимуть участь керівники "Нафтогазу" і "Газпрому".