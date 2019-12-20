Україна не патронуватиме "Німецько-українську комісію істориків"

Україна офіційно заявила про відкликання патронату міністерства закордонних справ над "Німецько-українською комісією істориків" (DUHK). Відповідну заяву розміщено на сайті посольства України в Німеччині у четвер, 24 вересня.

"Українська сторона особливо наголошує, що вона ніколи не розглядала і не розглядатиме згадану інституцію (DUHK) у якості повноцінної двосторонньої міждержавної комісії із питань взаємної історії, як це, зокрема, має місце у відносинах між Німеччиною та низкою східноєвропейських держав", зазначається у документі.

З точки зору Києва, DUHK являє собою ніщо інше, "як суто німецьку наукову асоціацію істориків, яка була ініційована Товариством історикинь та істориків Німеччини (Verband der Historikerinnen und Historiker Deutschlands, VHD) у вересні 2014 році та організаційно оформлена як окремий комітет цього Товариства (VHD)" .

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27 лютого 2015 року в Мюнхені відбулося установче засідання комісії, згадується в заяві. Там також зазначається, що до її роботи "німецькою стороною були нею ж адресно запрошені вибрані українські історики на чолі з паном Грицаком". Ці українські історики "з першого дня і досі представляють виключно самі себе", наголошується в заяві.

На сайті посольства України зазначено, що координацію діяльності комісії здійснює Університет імені Людвіга Максиміліана в Мюнхені, а 2016 року комісію було взято під патронат тодішніми главами МЗС Німеччини та України.

"На жаль, нині доводиться констатувати, що ті великі сподівання, які з наївності свого часу покладалися українською стороною на згадану "комісію" у контексті реального поширення у Німеччині знань про історію України, себе жодною мірою не виправдали. Більше того, ця "комісія" свідомо самоусунулася із публічного громадського дискурсу у ФРН щодо найбільш резонансних сторінок спільної історії", - стверджується в заяві.

Як приклад до цього твердження наводиться пленарне обговорення у травні 2017 році у Бундестазі "основоположного питання утвердження історичної відповідальності Німеччини перед Україною за злочини нацизму", яке, як стверджується в заяві, комісія "проігнорувала". Крім того, там ідеться і про відмову комісії від участі у дискусіях щодо визнання Бундестагом Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.

Також за п'ять років роботи комісією не було підготовлено і не було видано жодної публікації щодо спільних сторінок історії для ознайомлення широкої німецької громадськості, стверджується на сайті посольства України в Німеччині. Тому комісія "остаточно втратила рештки довіри української сторони", і навіть більше того, "протягом останнього року не посилилося враження, що в існуючому форматі діяльність комісії відповідає національним інтересам України", зазначається в заяві. Саме це й спричинило відкликання патронату МЗС України, повідомляє посольство України у Німеччині.