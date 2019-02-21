Україна не братиме участь в "Євробаченні-2019"

Національна суспільна телерадіокомпанія України у середу, 27 лютого, повідомила, що відмовляється від участі в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2019". В НСТУ зазначили, що після того, як співачка MARUV, котра стала переможницею національного відбору, відмовилася підписувати договір, вона могла обрати будь-якого виконавця не з-поміж учасників національного відбору.

Проте від такої альтернативи НСТУ відмовилась, "адже з повагою ставиться до вибору глядачів у національному відборі". Тому телерадіокомпанія запропонувала участь в конкурсі гуртам Freedom Jazz та Kazka, які посіли друге і третє місця в нацвідборію Однак вони також відмовилися від участі в "Євробаченні-2019".

У цій ситуації, а також в "умовах надмірної політизації перебігу національного відбору" суспільний мовник вирішив відмовитися від участі в конкурсі.

НСТУ зазначила, що національний відбір-2019 виявив та привернув увагу суспільства до системної проблеми музичної індустрії в Україні: зв'язків артистів із шоу-бізнесом на території Росії. "Для частини суспільства цей факт прийнятний, в іншої частини викликає обурення й несприйняття", - йдеться у повідомленні НСТУ.

Там додали, що українські закони не пропонують жодних обмежень щодо роботи артистів на території РФ. Тому НСТУ пропонує почати громадське обговорення щодо цієї проблеми та виробити законопроект, що міг би врегулювати ситуацію зі співпрацею українських артистів з Російською Федерацією на майбутнє.