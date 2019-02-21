 Україна не братиме участь в ″Євробаченні-2019″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.02.2019

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Новини

Україна не братиме участь в "Євробаченні-2019"

Після відмови трьох фіналістів нацвідбору представляти Україну на пісенному конкурсі в Тель-Авіві НСТУ вирішила, що країна цьогоріч взагалі не братиме участь в "Євробаченні".

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Національна суспільна телерадіокомпанія України у середу, 27 лютого, повідомила, що відмовляється від участі в міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2019". В НСТУ зазначили, що після того, як співачка MARUV, котра стала переможницею національного відбору, відмовилася підписувати договір, вона могла обрати будь-якого виконавця не з-поміж учасників національного відбору.

Проте від такої альтернативи НСТУ відмовилась, "адже з повагою ставиться до вибору глядачів у національному відборі". Тому телерадіокомпанія запропонувала участь в конкурсі гуртам Freedom Jazz та Kazka, які посіли друге і третє місця в нацвідборію Однак вони також відмовилися від участі в "Євробаченні-2019".

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Наглядова рада НСТУ вважає, що представник України на пісенному конкурсі "Євробачення" має бути виразником поглядів українського суспільства. Рада просить менеджмент НСТУ оприлюднити правила проведення конкурсу. (26.02.2019)

Співачка MARUV не поїде на "Євробачення". Що про цей скандал думає перший учасник конкурсу від України Олександр Пономарьов, чоловік і продюсер Руслани Олександр Ксенофонтов та інші представники шоу-бізнесу. (26.02.2019)

У цій ситуації, а також в "умовах надмірної політизації перебігу національного відбору" суспільний мовник вирішив відмовитися від участі в конкурсі.

НСТУ зазначила, що національний відбір-2019 виявив та привернув увагу суспільства до системної проблеми музичної індустрії в Україні: зв'язків артистів із шоу-бізнесом на території Росії. "Для частини суспільства цей факт прийнятний, в іншої частини викликає обурення й несприйняття", - йдеться у повідомленні НСТУ.

Там додали, що українські закони не пропонують жодних обмежень щодо роботи артистів на території РФ. Тому НСТУ пропонує почати громадське обговорення щодо цієї проблеми та виробити законопроект, що міг би врегулювати ситуацію зі співпрацею українських артистів з Російською Федерацією на майбутнє.

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    Фінське хеві-метал-шоу було не для людей зі слабкими нервами. Костюми гурту Lordi, безумовно, також увійшли в історію "Євробачення". 2006 фіни перемогли з піснею Hard Rock Hallelujah. Їхня пісня була сумішшю важкого року і "попси". Фанам, певно, значно більше запам'яталися їхні костюми, ніж пісня.

  • Finnland ESC 2007 Verka Serduchka

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    2007 року Вєрці Сердючці трохи забракло для першого місця. Андрій Данилко з його навіженою пісенькою з приспівом "айн, цвай, драй танцен" посів друге місце. Тим не менше, Сердючка увійшла в історію "Євробачення" і на виставці в ABBA Museum - на почесному місці.

  • Schweden Ausstellung Good Evening Europe im ABBA-Museum in Stockholm

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    Бородата жінка у золотій сукні

    Костюми повільно обертаються у своїх скляних вітринах і глядачі можуть роздивитися найдрібніші деталі. Що ж стало запорукою успіху Кончіти Вурст на "Євробаченні-2014": сукня, голос чи пісня? Можливо, зрештою вирішальним було дещо провокативне випробування меж гендерних рамок у суспільстві. Що б це не було, а "Rise Like A Phoenix" - це історія "Євробачення".

  • Irland Grand Prix d'Eurovision de la Chanson 1988 Celine Dion

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    80-ті роки: гламур у білому

    Селін Діон нещодавно зізналася, що перемога на "Євробаченні" була особливим моментом в її житті. Виступаючи 1988 року на самому початку своєї кар'єри за Швейцарію, вона вийшла на сцену у сукні від канадського дизайнера Мішеля Робіда. Ця сукня виявилася фартовою і принесла вдачу їй на багато років, каже співачка.

  • Schweden Ausstellung Good Evening Europe im ABBA-Museum in Stockholm

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    Чудернацькі костюми витісняють сірість

    Легендарна АВВА 1974 року феєрично перемогла на "Євробаченні" з піснею "Ватерлоо", яка негайно стала хітом у багатьох країнах Європи. На сцену музиканти вийшли у штанях з манжетами, у взутті на платформах і яскравих сорочках, з блискучими ланцюжками і в блискітках. АВВА буквально уособлювала собою дух 70-их. Вони першими довели, що костюми - важливий фактор для перемоги.

  • Schweden Ausstellung Good Evening Europe im ABBA-Museum in Stockholm

    Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

    Дивись доки не очманієш

    Для абсолютно навіжених фанів "Євробачення" є можливість переглянути на спеціальних дисплеях всі без винятку виступи в рамках конкурсу. Подивитися всі пісня за 60 років - це, безумовно, було би випробуванням на витривалість навіть для найбільш завзятих.

    Автор: Крістіна Рейманн-Шнайдер


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Виставка про "Євробачення" в музеї ABBA: є що згадати

"Доброго вечора, Європо!" Виставка під такою назвою проходить цими днями у стокгольмському ABBA Museum. Тут можна відчути унікальну атмосферу європейського свята і дізнатися цікавинки з його історії. (10.05.2016)  

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Наглядова рада НСТУ вважає, що представник України на пісенному конкурсі "Євробачення" має бути виразником поглядів українського суспільства. Рада просить менеджмент НСТУ оприлюднити правила проведення конкурсу.

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