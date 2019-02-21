 Україна - найбільша мішень кампанії РФ з дезінформації: Мінгареллі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2019

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Новини

Україна - найбільша мішень кампанії РФ з дезінформації: Мінгареллі

Україна є "полем у інформаційній війні" і найбільшою мішенню кампанії Кремля з дезінформації, застеріг голова представництва ЄС у Києві.

Х'юг Мінгареллі (архівне фото)

Х'юг Мінгареллі (архівне фото)

Україна є мішенню російської кампанії з дезінформації, і ця тенденція посилиться в контексті проведення виборів президента, вважає голова представництва Європейського Союзу в Україні Х'юг Мінгареллі.

За словами дипломата, Україна є "полем у інформаційній війні". "Україна - це найбільша мішень кремлівської кампанії з дезінформації", - заявив Мінгареллі у вівторок, 26 лютого, на конференції в Києві, інформує агенція "Інтерфакс-Україна". 

 

Все це, на думку дипломата, формує спотворене сприйняття України на Заході. "Ви платите дуже високу ціну за поганий імідж, який сформований у Західній Європі", - зазначив голова представництва ЄС. Мінгареллі також додав, що під час президентських і парламентських виборів в Україні російська кампанія з дезінформації лише посилиться. "Протягом наступних тижнів буде багато фейкових новин, які намагатимуться змінити точку зору України на майбутніх виборах президента", - вважає він.

Водночас, за словами Мінгареллі, Україна не єдина країна, яка страждає від російського інформаційного впливу. Європейські країни також зазнали втручання у вибори, зазначив дипломат, додавши, що зовнішнє втручання під час травневих виборів до Європарламенту так само не виключене.

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