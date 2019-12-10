 Україна має повернути МВФ 1,4 мільярда доларів у 2020 році | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.01.2020

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Новини

Україна має повернути МВФ 1,4 мільярда доларів у 2020 році

Цьогоріч Україна має повернути Міжнародному валютному фонду близько 1,4 мільярда доларів. Перший платіж запланований уже на 1 лютого.

У 2020 році Україна має повернути МВФ близько 1,4 мільярда доларів

У 2020 році Україна має повернути МВФ близько 1,4 мільярда доларів

Україна має повернути Міжнародному валютному фонду (МВФ) близько 1,4 мільярда доларів запозичень цього року. Про це свідчить графік виплат, опублікований на сайті фонду. Згідно з ним Україна має виплатити МВФ 999 648 мільйонів так званих спеціальних прав запозичення (SDR). За курсом НБУ на початок січня це відповідає сумі близько 1,38 мільярда американських доларів.

DW.COM

Україна та Міжнародний валютний фонд попередньо домовилися про нову трирічну програму програму на 5,5 мільярда доларів. Її ще повинні затвердити у МВФ. (08.12.2019)

У місії Міжнародного валютного фонду назвали недостатнім економічне зростання в Україні. Його стримують слабке бізнес-середовище, корупція, олігархи та недоліки законодавчої бази. Місія почала обговорення нової програми. (27.09.2019)

При цьому перший платіж у приблизно 75 мільйонів доларів запланований вже на 1 лютого. Найбільші ж платежі еквівалентом у 409 мільйонів доларів кожен мають бути здійснені 13 березня та 11 вересня 2020 року.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року Україна і МВФ домовилися про нову програму stand by. Однак вже у вересні 2019 року Національний банк України (НБУ) і Міжнародний валютний фонд почали спільну роботу над новою програмою співпраці.

8 грудня стало відомо, що Україна та МВФ попередньо домовилися про трирічну програму на 5,5 мільярда доларів. Однак її ще повинні затвердити у керівництві фонду.

Також попередня домовленість передбачає, що отримання грошей залежить від виконання Україною низки "невідкладних дій". Серед пріоритетних - зміцнення верховенства права, цілісності судової системи та позбавлення впливу на українську владу окремих олігархів.

Наприкінці жовтня американське видання The Wall Street Journal повідомляло, що МВФ начебто затримує виділення Україні кредиту через стурбованість, що президент України Володимир Зеленський не зможе повернути мільярди доларів, які, за наявними даними, були виведені з українських банків, зокрема з "Приватбанку".

Дивитись відео 03:45

Державний борг: скільки винна Україна і хто найбільший боржник у світі? (02.10.2019)

Посилання в інтернеті

Графік виплат заборгованості України перед МВФ у 2020 році

Графік виплат заборгованості України перед МВФ у 2020 році

Аудіо й відео до теми

Державний борг: скільки винна Україна і хто найбільший боржник у світі? (02.10.2019)  

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У 2020 році Україна має повернути МВФ близько 1,4 мільярда доларів

Україна має повернути МВФ 1,4 мільярда доларів у 2020 році

Цьогоріч Україна має повернути МВФ близько 1,4 мільярда доларів. Перший платіж запланований уже на 1 лютого.  

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