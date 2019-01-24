Україна - знову у трійці антилідерів за кількістю вироків ЄСПЛ

Упродовж 2018 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив 880 рішень у справах, в яких виявив хоча б одне порушення Європейської конвенції з прав людини. Про це йдеться у річному звіті ЄСПЛ, оприлюдненому прес-службою суду в четвер, 24 січня.

Торік трійка антилідерів серед країн за кількістю справ, у яких їх було визнано винними у порушеннях прав людини, залишилася незмінною, як і у попередньому, 2017-му році. Так, найбільше вироків було ухвалено у справах проти Російської Федерації - у 238 випадках країну було визнано винною у порушеннях прав людини. На другому місці опинилася Туреччина (140 справ), на третьому - Україна (86 справ). П'ятірку антилідерів замикають Румунія (71) та Угорщина (35).

Загалом протягом 2018 року до ЄСПЛ надійшло майже на третину менше позовів, ніж у попередньому році - 43,1 тисячі. 2017 року до суду надійшло 63,4 тисячі позовів, утім така висока цифра пояснюється великою кількістю скарг з Туреччини. Станом на кінець 2018 року на розгляді суду перебувало 56,4 тисячі позовів. Серед цих позовів понад 7,2 тисячі, або майже 13 відсотків, - позови, які стосуються України.