 Україна - знову у трійці антилідерів за кількістю вироків ЄСПЛ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.01.2019

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Новини

Україна - знову у трійці антилідерів за кількістю вироків ЄСПЛ

З 880 вироків, коли судді ЄСПЛ минулого року виявили порушення прав людини, 86 стосувалися України. Більше вироків стосовно порушень було ухвалено лише щодо Росії та Туреччині.

Будівля ЄСПЛ у Стразбурзі

Будівля ЄСПЛ у Стразбурзі

Упродовж 2018 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив 880 рішень у справах, в яких виявив хоча б одне порушення Європейської конвенції з прав людини. Про це йдеться у річному звіті ЄСПЛ, оприлюдненому прес-службою суду в четвер, 24 січня.

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За минулий рік у ЄСПЛ надійшло значно більше скарг, ніж попереднього року, значною мірою через Туреччину. Кількість скарг з України зменшилася. (25.01.2018)

Седлецька заявила ЄСПЛ про загрозу вільній пресі в Україні. Київ є підписантом Конвенції із захисту прав людини, тож муситиме виконувати рішення суду. (19.09.2018)

Родичі 55-ти загиблих в авіакатастрофі малайзійського "Боїнга" обвинувачують Росію серед іншого у перешкоджанні розслідуванню. Розгляд справи в ЄСПЛ, у разі прийняття позову, може тривати до семи років. (23.11.2018)

Торік трійка антилідерів серед країн за кількістю справ, у яких їх було визнано винними у порушеннях прав людини, залишилася незмінною, як і у попередньому, 2017-му році. Так, найбільше вироків було ухвалено у справах проти Російської Федерації - у 238 випадках країну було визнано винною у порушеннях прав людини. На другому місці опинилася Туреччина (140 справ), на третьому - Україна (86 справ). П'ятірку антилідерів замикають Румунія (71) та Угорщина (35).

Загалом протягом 2018 року до ЄСПЛ надійшло майже на третину менше позовів, ніж у попередньому році - 43,1 тисячі. 2017 року до суду надійшло 63,4 тисячі позовів, утім така висока цифра пояснюється великою кількістю скарг з Туреччини. Станом на кінець 2018 року на розгляді суду перебувало 56,4 тисячі позовів. Серед цих позовів понад 7,2 тисячі, або майже 13 відсотків, - позови, які стосуються України.

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