Україна змінить систему експертизи та друку підручників - Гриневич

Інститут модернізації змісту освіти (ІМЗО), що наразі відповідальний за експертизу підручників, а також закупівлю, буде реорганізовано у зв'язку з порушенням термінів друку підручників. Про це повідомила міністерка освіти і науки України Лілія Гриневич у середу, 29 серпня, під час виступу на засіданні уряду в Києві.

Реорганізація передбачатиме зміну структури та повноважень Інституту - за словами міністерки, аудит триватиме з 4 вересня до 5 жовтня. Також буде звільнено всіх співробітників інституту, а саму установу повністю реорганізують. Далі нових співробітників наберуть за конкурсом. При цьому процедура експертизи підручників буде передана Науково-методичному центру з питань якості освіти, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Міністерка зазначила, що від початку цьогорічний друк підручників мав низку ризиків, оскільки нині друкується у 2,5 рази більше підручників, ніж зазвичай - понад 18 мільйонів примірників та одразу три лінійки підручників: для 1, 5 та 10 класів. Загалом, за словами Лілії Гриневич, терміни розвезення підручників у школи посуваються в середньому на місяць.

У майбутньому всі експерти проходитимуть спеціальне навчання, а експертизу кожного підручника проводитимуть декілька фахівців. Крім того, як зазначається на сайті міністерства, буде визначено перелік критеріїв для підручників, а сама платформа для експертизи буде автоматизована.