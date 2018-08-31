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Лілія Гриневич
Тема
На цій сторінці зібрані матеріали за темою "Лілія Гриневич", опубліковані на сайті Deutsche Welle.
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Докладно
Верховна Рада хоче боротися з цькуванням у школі
Верховна Рада хоче боротися з цькуванням у школі
Народні депутати переважною більшістю голосів затвердили в першому читанні закон про протидію булінгу в школах.
Політика
02.10.2018
2 жовтня 2018 р.
Чому першачки залишилися без підручників (31.08.2018)
Чому першачки залишилися без підручників (31.08.2018)
В Україні зірвано терміни друку підручників: учні перших, п'ятих та десятих класів отримають книжки лише через місяць, а то й два. Хто винен і що робити?
Політика
03.09.2018
3 вересня 2018 р.
01:09 хв.
Нова українська школа за старими правилами? (31.08.2018)
Нова українська школа за старими правилами? (31.08.2018)
448 тисяч першачків завтра стануть учнями Нової української школи. Ця амбітна реформа міністерства освіти України стартує цього року. DW перевірила, наскільки українські школи готові до старту НУШ.
Суспільство
31.08.2018
31 серпня 2018 р.
03:37 хв.
Нова українська школа: у чому суть? (31.08.2018)
Нова українська школа: у чому суть? (31.08.2018)
Без щоденників, оцінок і домашніх завдань. Які зміни чекають на українських першокласників з 1 вересня - у добірці DW.
Суспільство
31.08.2018
31 серпня 2018 р.
01:07 хв.
Нова українська школа: чи готові перші класи до реформи?
Нова українська школа: чи готові перші класи до реформи?
448 тисяч першачків з 1 вересня стануть учнями Нової української школи. Що зміниться для дітей, батьків та вчителів?
Суспільство
31.08.2018
31 серпня 2018 р.
Освітня реформа в Україні дає збій вже на старті
Освітня реформа в Україні дає збій вже на старті
Втілення реформи шкільної освіти в Україні подекуди розпочинається без ремонту в класах, меблів і підручників.
Освіта
31.08.2018
31 серпня 2018 р.
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