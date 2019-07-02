 Україна запускає програму ″Повертайся і залишайся″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2019

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Новини

Україна запускає програму "Повертайся і залишайся"

Українцям, які мешкають за кордоном, влада пропонує кредити на розвиток бізнесу зі ставкою від п'яти відсотків, заявив президент Володимир Зеленський, презентуючи програму "Повертайся і залишайся".

Володимир Зеленський закликає українців повертатися на батьківщину

Володимир Зеленський закликає українців повертатися на батьківщину

Українська влада запускає програму для повернення в країну громадян, які проживають за кордоном. Про це у вівторок, 3 грудня, на своїй сторінці у Facebook заявив президент України Володимир Зеленський.

"Під час своєї інавгурації я казав, що нас, українців, у світі 65 мільйонів. І ви дуже потрібні нашій державі. Ваші знання, таланти та ментальні цінності. Ми дуже хочемо, щоб ви повернулись додому", - сказав він, додавши, що сподівається на те, що ті громадяни, які хочуть поїхати з України, залишаться в країні.

Для того, щоб мотивувати українців повертатися з-за кордону, заплановано кілька заходів, повідомив президент. Серед них доступні кредити для власної справи. Зокрема, тим, хто хоче розпочати чи розширити власний бізнес, пропонуються позики на суму до 1,5 мільйона гривень на п'ять років.

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Для діючого або нового бізнесу, який створить мінімум два робочих місця, пропонується ставка в п'ять відсотків. Для бізнесу з виручкою до 25 мільйонів гривень, який не створює нові робочі місяця, - сім відсотків. Для бізнесу, який вже працює та має виручку 25-50 мільйонів гривень, - дев'ять відсотків.

Зеленський пообіцяв пізніше повідомити про інші етапи та заходи для мотивації повернення громадян з-за кордону. "У нас ще багато цікавих ідей. Якщо ви давно хотіли відкрити власну кав'ярню, автосервіс або барбершоп, або розширити свою крамничку, сироварню або виробництво меблів, та власне будь-яку справу, - будь ласка, повертайтеся і залишайтеся. П'ять відсотків. Давайте будувати успішну і квітучу Україну. І давайте зробимо це разом!", - наголосив Зеленський. При цьому він не сказав, яка саме фінустанова буде видавати ці кредити.

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