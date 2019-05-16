Україна заборонила ввезення російського цементу та фанери

Уряд України в середу, 15 травня, вніс до переліку товарів, заборонених до ввезення в Україну, фанерні та цементні вироби з Росії, повідомило українське міністерство економічного розвитку і тоговлі (МЕРТ).

"15 травня Кабінет міністрів прийняв ініційоване мінекономрозвитку рішення про розширення переліку заборонених до ввезення на територію України товарів, що походять із Росії", - йдеться в повідомленні. Отже, відтепер до ввезення на територію України заборонені портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвлені або незабарвлені, готові чи у формі клінкерів, а також фанера клеєна, панелі фанеровані та аналогічні матеріали з шаруватої деревини.

За даними МЕРТ, за підсумками 2018 року імпорт цементної продукції з Росії на територію України становив майже 17 мільйонів доларів, а фанери - близько 19,7 мільйона доларів. У повідомленні міністерства йдеться, що заборону запроваджено урядом України у відповідь на агресивні й дискримінаційні дії з боку Росії щодо закриття товарів походженням із території України доступу на російський ринок, а також на обмеження транзиту товарів із території України територією Росії.

Також Україна запроваджує з 1 серпня спеціальне мито на ввезення на територію України низки російських товарів, заявив перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів. "Проектом постанови ми встановлюємо з 1 серпня 2019 року під час ввезення на митну територію України товарів походженням з Російської Федерації, незалежно від інших видів мита, введення спеціального мита у відсотках до митної вартості товарів", - сказав він.

За словами Кубіва, сплачені суми спецмита будуть направлятися в спецфонд державного бюджету на заходи імпортозаміщення. Планується, що додаткові надходження від сплати цього спецмита до держбюджету в другому півріччі 2019 року становитимуть близько 3,7 мільярда гривень. Крім того, Кубів заявив, що згідно з постановою, забороняється ввезення з Росії промислової групи товарів, групи мінеральних добрив і сільськогосподарської продукції, транспортних засобів.