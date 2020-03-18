Україна вперше відкликає посла при Раді Європи

Україна відкликає постійного представника України у Раді Європи Дмитра Кулебу для консультацій. Про це у вівторок, 25 червня, написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Рада Європи втратила нашу довіру і відновити її буде надзвичайно складно. З лідера зусиль для захисту прав людини організація перетворилася на простого менеджера, причому такого собі. Тому відкликаємо нашого посла при РЄ для консультацій. Стратегія зрозуміла, тактика теж, але доточив разом", - пояснив глава МЗС України. За його словами, проблема полягає зовсім не у факті повернення російської делегації до ПАРЄ, а в тому, що це "поштовх до створення нової нормальності у відносинах з РФ".

Щодо припинення участі у роботі сесії ПАРЄ, до якого вдалась українська делегація, Клімкін зазначив, що це "цілком логічний крок".

Кулеба, своєю чергою, зазначив, що під час консультацій "фіналізуватиметься план подальших дій". Кулеба наголосив, що "виклик посла на консультації щодо майбутніх параметрів участі України в Раді Європи трапляється вперше з 1995 року", коли Україна приєдналась до Ради Європи.

Як повідомлялось, 25 червня ПАРЄ відновила права Росії в асамблеї. У той же день керівник української делегації в ПАРЄ заявив, що вона просить Верховну Раду розглянути питання припинення участі української делегації в роботі асамблеї.