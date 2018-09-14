Україна висунула Олега Сенцова на Нобелівську премію миру

Верховна Рада України звернулася до Норвезького Нобелівського комітету, запропонувавши кандидатуру українського режисера, політв'язня Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру. За відповідну постанову у вівторок, 18 вересня, проголосували 245 народних депутатів.

Парламент доручив голові Ради Андрію Парубію негайно направити текст звернення на адресу Нобелівського комітету. "Виходячи з того, що Олег Сенцов протягом усього періоду незаконного тримання під вартою, ризикуючи власним життям, демонструє приклад мужнього, ненасильницького опору в боротьбі за базові права та свободи людини, Верховна Рада висуває кандидатуру Олега Сенцова на присудження Нобелівської премії миру", - йдеться в заяві, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

У заяві Верховної Ради також перераховано імена понад півсотні громадян України, яких незаконно утримують у Російській Федерації та на окупованих Росією територіях Криму, Донецької та Луганської областей.

Раніше екс-президент Польщі Лех Валенса також висунув Сенцова на Нобелівську премію миру. Він зазначив, що український режисер представляє всі ідеали, які свого часу надихали рух "Солідарність". Окрім того, фракція Європейської народної партії (ЄНП) у Європарламенті висунула Сенцова на здобуття премії "За свободу думки" імені Андрія Сахарова.

Олег Сенцов в серпні 2015 року був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці терактів в Криму. З 14 травня цього року він голодує в російській колонії, вимагаючи звільнення утримуваних в Росії українських політичних в'язнів. Звільнити Сенцова раніше закликали керівники багатьох країн, а також відомі кінорежисери та письменники.

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