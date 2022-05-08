Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Ужгород

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ужгород".

Ужгород - адміністративний центр Закарпатської області. В Ужгороді проживає близько 113 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Перша леді США приїхала в Ужгород, де зустрілася з Оленою Зеленською

Перша леді США приїхала в Ужгород, де зустрілася з Оленою Зеленською 08.05.2022

Візит Джилл Байден в Ужгород не анонсувався і був закритим для ЗМІ. До цього перша леді США зустріался з українськими біженцями у Словаччині та Румунії.
У Москві помер німецький журналіст-спосор підпалу угорського центру в Ужгороді

У Москві помер німецький журналіст-спосор підпалу угорського центру в Ужгороді 19.08.2021

Оксенрайтера вважають організатором підпалу Угорського культурного центру в Ужгороді. Журналіст був відомий своїми правими і прокремлівськими поглядами, він виступав в російських ЗМІ на підтримку бойовиків на Донбасі.
Аварія на газопроводі на Полтавщині не загрожує транзиту газу до ЄС - ОГТСУ

Аварія на газопроводі на Полтавщині не загрожує транзиту газу до ЄС - ОГТСУ 09.01.2021

Аварія на ділянці газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" не вплинула на транзит газу до Європи, запевнив "Оператор ГТС України". У підприємстві кажуть, що аварію локалізовано.
Україна та Словаччина уклали угоду, що розблокує роботу аеропорту Ужгород

Україна та Словаччина уклали угоду, що розблокує роботу аеропорту "Ужгород" 24.09.2020

Завдяки укладеній угоді між Україною і Словаччиною, Закарпаття можна буде з'єднати авіаційним сполученням з іншими регіонами та із закордоном, наголошують в українському уряді.
Підпал угорського центру в Ужгороді: організатора засудили у Польщі

Підпал угорського центру в Ужгороді: організатора засудили у Польщі 24.03.2020

У Польщі до трьох років в'язниці засудили праворадикала, що організував підпал угорського культурного центру в Ужгороді. Засуджений взяв на себе відповідальність за планування злочину.
Зеленський представив голів Львівської та Закарпатської облдержадміністрацій

Зеленський представив голів Львівської та Закарпатської облдержадміністрацій 06.07.2019

Головою Львівської облдержадміністрації став Маркіян Мальський, а Закарпатської - Ігор Бондаренко. У Львові та Ужгороді Володимир Зеленський говорив про важливість боротьби з контрабандою.
Від Парижа до Ужгорода: як Кремль пригодовує ультраправих (відео)

Від Парижа до Ужгорода: як Кремль "пригодовує" ультраправих (відео) 07.06.2019

Європейські ультраправі особливо прихильні до Кремля: вони не лише вимагають зняття санкцій з Москви, а й стають у лави сепаратистів на Донбасі. Що отримують взамін? Ексклюзивний репортаж DW.

Європейські популісти на російському пайку: як Кремль підтримує ультраправих від Парижа до Ужгорода (06.06.2019) 06.06.2019

Європейські ультраправі особливо прихильні до Кремля: вони не лише вимагають зняття санкцій з Москви, а й стають у лави сепаратистів на Донбасі, сіють ворожнечу на Закарпатті. Що отримують взамін? Ексклюзивний репортаж DW.

Теракти в Ужгороді: задум замовників провалився

Теракти в Ужгороді: задум замовників провалився 11.02.2019

Два теракти упродовж місяця. Рік тому в Ужгороді було здійснено напади на офіс товариства угорської культури. Чи вірять місцеві угорці в "російській слід" та чи почуваються у безпеці?
Нацменшини на Закарпатті: рік після підпалу угорського центру в Ужгороді (відео)

Нацменшини на Закарпатті: рік після підпалу угорського центру в Ужгороді (відео) 06.02.2019

Підпалили і підірвали. Рік тому сталися напади на угорський центр в Ужгороді. Нині триває судовий процес і замовник з Німеччини може мати російський слід. Чи почувають себе у безпеці нацменшини на Закарпатті?

Провокація заворушень на Закарпатті: що змінилося за рік після терактів в Ужгороді (06.02.2019) 06.02.2019

Спочатку підпалили, а потім підірвали. Рік тому сталися напади на угорський центр в Ужгороді. Нині триває судовий процес і замовник з Німеччини може мати російський слід. Чи почувають себе у безпеці нацменшини на Закарпатті? Репортаж DW з Ужгорода.

Не лише Бориспіль. Чому малі аеропорти України почали швидко зростати

Не лише Бориспіль. Чому малі аеропорти України почали швидко зростати 31.01.2019

Пасажиропотік в українських аеропортах продовжує зростати рекордними темпами, а невеликі летовища розвиваються найдинамічніше. Експерти з оптимізмом оцінюють перспективи відродження регіональних аеропортів України.
Підпал центру угорців в Ужгороді: замовника з Німеччини пов'язують з бізнесменом з РФ

Підпал центру угорців в Ужгороді: замовника з Німеччини пов'язують з бізнесменом з РФ 31.01.2019

У справі про підпал угорського центру в Ужгороді, яку розглядає суд у Кракові, з'явились нові дані про ймовірні зв'язки німецького замовника з Росією. Про це повідомляють німецькі ЗМІ.
Справа про підпал угорського центру: німецький депутат звільнив помічника

Справа про підпал угорського центру: німецький депутат звільнив помічника 18.01.2019

Німецький депутат-правопопуліст Маркус Фронмаєр повідомив про припинення контракту його референта Мануеля Оксенрайтера, якому закидають організацію підпалу в угорському центрі в Ужгороді.

Підпал угорського центру в Ужгороді: сліди ведуть у Німеччину? (15.01.2019) 15.01.2019

Справа про підпал угорського центру в Ужгороді, який було скоєно в лютому 2018 року, обростає новими подробицями і відкритими запитаннями. Найголовніше з них - хто був організатором злочину, який став черговим ударом по й без того складним українсько-угорським відносинам?
Підпал центру угорців в Ужгороді: що відомо про роль німецького екстреміста

Підпал центру угорців в Ужгороді: що відомо про роль німецького екстреміста 15.01.2019

У справі про підпал угорського центру в Ужгороді з'явилося нове ім'я - німецького правоекстремістського журналіста Мануеля Оксенрайтера. Він має, зокрема, і тісні зв'язки з Росією. DW зібрала факти.
Інші статті