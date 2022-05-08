Провокація заворушень на Закарпатті: що змінилося за рік після терактів в Ужгороді (06.02.2019)

Спочатку підпалили, а потім підірвали. Рік тому сталися напади на угорський центр в Ужгороді. Нині триває судовий процес і замовник з Німеччини може мати російський слід. Чи почувають себе у безпеці нацменшини на Закарпатті? Репортаж DW з Ужгорода.