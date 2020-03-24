У Москві помер німецький журналіст-спосор підпалу угорського центру в Ужгороді

У Москві помер німецький журналіст Мануель Оксенрайтер (Manuel Ochsenreiter) - шеф-редактор правого журналу Zuerst! і колишній помічник депутата Бундестагу від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Маркуса Фронмаєра (Markus Frohnmaier). Про це повідомив в Twitter німецький журналіст Ніколаус Твікель (Nikolaus Twickel) з посиланням на Zuerst!. Як повідомило видання, 45-річний Оксенрайтер помер 18 серпня після чергового інфаркту, в результаті якого він тиждень перебував у комі.

Оксенрайтера пов'язують з підпалом Угорського культурного центру в Ужгороді в лютому 2018 року. Громадянин Польщі Міхал Прокопович, головний підозрюваний у справі про підпал, в суді Кракова назвав Оксенрайтера замовником цього злочину. За всю операцію Прокопович отримав від Оксенрайтера 1500 євро, а також гроші на придбання квитка на літак.

Сам Оксенрайтер свою причетність до підпалу заперечував, називаючи цю версію "нісенітницею". У січні 2019 року прокуратура Берліна почала розслідування стосовно нього щодо підбурювання до підпалу з обтяжуючими обставинами. Незабаром після цього Оксенрайтер звільнився з офісу депутата Бундестагу Фронмаєра, щоб "уникнути шкоди іміджу депутата" через висвітлення історії в ЗМІ.

Правий радикал з прокремлівськими поглядами

Мануель Оксенрайтер був відомий своїми праворадикальними і прокремлівськими поглядами, він неодноразово виступав у російських ЗМІ на підтримку проросійських бойовиків в Донбасі, а також з критикою політики західних країн. У 2016 році Оксенрайтер спільно з Фронмаєром заснував "Німецький центр євразійських досліджень". Заступник голови центру Матеуш Піскорський в тому ж році був заарештований в Польщі за підозрою у співпраці з російською Федеральною службою безпеки (ФСБ), в тому числі з метою розпалювання міжнаціональної ворожнечі між українцями і поляками.

У 2014 році Оксенрайтер брав участь в конференції New Horizon в Тегерані, на якій виступали, зокрема, і люди, які заперечують Голокост, що є порушенням німецького закону. Темою доповіді Оксенрайтера на конференції було "ізраїльське лобі в Німеччині".