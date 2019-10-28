 Угорщину не влаштовує постачання російського газу лише через Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2019

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Новини

Угорщину не влаштовує постачання російського газу лише через Україну

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним наголосив на потребі приєднання Будапешта до "Турецького потоку".

Зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з президентом РФ Володимиром Путіним (архівне фото)

Зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з президентом РФ Володимиром Путіним (архівне фото)

Угорщина зацікавлена в отриманні російського газу не лише через Україну, а й через "Турецький потік", заявив у середу, 30 жовтня, прем'єр-міністр країни Віктор Орбан за підсумками переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним у Будапешті.

Орбан зазначив, що наразі його країна отримує енергопостачання з боку Росії, але також розглядає інші можливості, і висловив сподівання щодо диверсифікації енергоджерел.

"Ми не хочемо залежати від транзитних країн - якщо в Угорщину з Росії газ надходить тільки через Україну, це з точки зору суверенітету не надто прийнятне рішення", - цитує Орбана агенція "Інтерфакс-Україна".

Своєю чергою, президент РФ Володимир Путін заявив, що він також говорив з Орбаном "про врегулювання кризи в Україні". За його словами, йшлось про "проблеми енергетичних маршрутів і постачання і Угорщині, і іншим споживачам у Європі російських енергоносіїв". "Розглядаємо Угорщину як одного з пріоритетних партнерів для розподілу постачань російського газу в Європу і за наявними на сьогодні маршрутами, і за новими - як за північним, так і за південним", - додав президент РФ.

"Турецький потік" - проєкт газопроводу з Росії до Туреччини через Чорне море і далі до кордону Туреччини з сусідніми країнами. Перша нитка газопроводу призначена для турецького ринку, друга - для країн Південної та Південно-Східної Європи. Потужність кожної нитки - 15,75 мільярда кубометрів газу на рік. Проєкт газогону Росія анонсувала у 2014 році після відмови Євросоюзу на тлі кризи в Україні від "Південного потоку" до Болгарії дном Чорного моря. Будівництво "Турецького потоку" розпочалося у травні 2017 року. Будівництвом морської ділянки газопроводу опікується дочірня компанія "Газпрому".

DW.COM

Після проведення чергового раунду газових переговорів між Україною, РФ і ЄС сторони анонсували нові перемовини у листопаді. За словами представника Єврокомісії, домовлено про більш злагоджену роботу. (28.10.2019)

Позовні вимоги на суму понад 11 мільярдів доларів США НАК "Нафтогаз України" надішле "Газпрому" вже 1 листопада, повідомив Юрій Вітренко. Раніше в Москві пропонували відкликати всі позови в газовій суперечці. (18.10.2019)

Путін закликав до обнулення судових претензій між "Газпромом" і "Нафтогазом"

Крім того, Володимир Путін закликав до обнулення судових претензій між "Газпромом" і українським "Нафтогазом", пов'язаних з урегулюванням проблеми боргу та підписанням контрактів на транзит і постачання газу.

"Треба цього абсурду позбутися, обнулити всі вимоги з усіх сторін. Ми готові до конструктивної роботи і з прокачування газу через Україну, і щодо постачань газу в Україну. Причому зі значним зниженням ціни - на відміну від тієї, за якою споживачі російського газу отримують (його - Ред.) в Україні сьогодні", - стверджує Путін.

Як повідомлялось, за підсумками рішень Стокгольмського арбітражу за двома позовами "Газпром" залишився винним "Нафтогазу" понад 2,5 мільярда доларів.

22 жовтня Окружний суд Амстердама за позовом "Нафтогазу" наклав арешт на 100 відсотків акцій дочірньої компанії "Газпрому" South Stream Transport B.V., відповідальної за будівництво газопроводу "Турецький потік" дном Чорного моря.

Раніше в НАК "Нафтогаз" оголосили про намір направити 1 листопада російській компанії "Газпром" позовні вимоги на більш ніж 11 мільярдів доларів

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