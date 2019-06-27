Угорщина та Австрія відзначили 30-річчя падіння "залізної завіси"

Міністри закордонних справ Угорщини та Австрії Петер Сіярто та Александер Шалленберґ (Alexander Schallenberg) зустрілися на австро-угорському кордоні, щоб відзначити 30-річчя падіння "залізної завіси". У четвер, 27 червня, керівники МЗС Австрії та Угорщини прибули до угорського прикордонного міста Шопрон, де 30 років тому тодішні міністри закордонних справ двох країн перерізали колючий дріт, що розділяв країни соцтабору та західний світ, передає агенція новин AFP.

Петер Сіярто та його колега Александер Шалленберґ похвалили тодішніх очільників зовнішньополітичних відомств обох країн - Дьюлу Горна та Алоїза Мока (Alois Mock) - за "мужність".

Тодішня єдність і теперішні розбіжності

Водночас обидва урядовці вказали на розбіжності щодо курсу європейської політики, котрі сповідують нині Будапешт та Відень.

"1989 року віяв вітер оптимізму, мужності та волі до змін. Його бракує зараз в ЄС", - сказав Шалленберґ, цитує AFP. Австрійський урядовець також закликав і надалі розбудовувати європейський проєкт в дусі "гідності людини", "антидискримінації" та "правової держави". Крім того, глава МЗС Австрії також застеріг від появи в Європі "нових ровів".

Натомість Петер Сіярто, котрий представляє націонал-консервативний уряд Віктора Орбана, наголосив на важливості "захисту національних інтересів" в Європі та висловився за необхідність розбудови "сильної християнської Європи", яку населятимуть "горді та вільні народи".

Значення для возз'єднання Німеччини

Падіння "залізної завіси" на угорсько-австрійському кордоні мало також неабияке значення для прискорення возз'єднання Німеччини. З червня до 9 листопада 1989 року десятки тисяч громадян тодішньої Німецької Демократичної Республіки (НДР) перетнули австро-угорський кордон, тікаючи до ФРН.