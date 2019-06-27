Угорщина та Австрія відзначили 30-річчя падіння "залізної завіси"

Міністри закордонних справ Угорщини та Австрії Петер Сіярто та Александер Шалленберґ (Alexander Schallenberg) зустрілися на австро-угорському кордоні, щоб відзначити 30-річчя падіння "залізної завіси". У четвер, 27 червня, керівники МЗС Австрії та Угорщини прибули до угорського прикордонного міста Шопрон, де 30 років тому тодішні міністри закордонних справ двох країн перерізали колючий дріт, що розділяв країни соцтабору та західний світ, передає агенція новин AFP.
Петер Сіярто та його колега Александер Шалленберґ похвалили тодішніх очільників зовнішньополітичних відомств обох країн - Дьюлу Горна та Алоїза Мока (Alois Mock) - за "мужність".
Тодішня єдність і теперішні розбіжності
Водночас обидва урядовці вказали на розбіжності щодо курсу європейської політики, котрі сповідують нині Будапешт та Відень.
"1989 року віяв вітер оптимізму, мужності та волі до змін. Його бракує зараз в ЄС", - сказав Шалленберґ, цитує AFP. Австрійський урядовець також закликав і надалі розбудовувати європейський проєкт в дусі "гідності людини", "антидискримінації" та "правової держави". Крім того, глава МЗС Австрії також застеріг від появи в Європі "нових ровів".
Натомість Петер Сіярто, котрий представляє націонал-консервативний уряд Віктора Орбана, наголосив на важливості "захисту національних інтересів" в Європі та висловився за необхідність розбудови "сильної християнської Європи", яку населятимуть "горді та вільні народи".
Значення для возз'єднання Німеччини
Падіння "залізної завіси" на угорсько-австрійському кордоні мало також неабияке значення для прискорення возз'єднання Німеччини. З червня до 9 листопада 1989 року десятки тисяч громадян тодішньої Німецької Демократичної Республіки (НДР) перетнули австро-угорський кордон, тікаючи до ФРН.
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Колись "залізна завіса" - нині зелений пояс
Від смуги смерті до лінії життя
Майже чотири десятиліття залізна завіса проходила посеред Німеччини та Європи. Стіни, колючий дріт і сторожові вежі розділяли сім'ї та друзів. Те, що колись було розділеним, зараз об’єднує природа: Зелений пояс є першим загальнонімецьким проектом з охорони природи.
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Колись "залізна завіса" - нині зелений пояс
Сторожова вежа на балтійському пляжі
"BT11" в містечку Кюлюнгсборн, що неподалік від Ростока - це сторожова вежа часів НДР. У період між 1973 та 1989 роками прикордонники стежили звідти за так званими біженцями республіки, які прагнули морем втекти на Захід. Сторожова вежа нині є пам’яткою історії і однією з останніх подібних об’єктів, яких колись тут було понад 70.
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Колись "залізна завіса" - нині зелений пояс
Дикі гуси в Дархау
Через 25 років після падіння "залізної завіси" на колишньому кордоні між Сходом і Заходом місце, де проходила смуга смерті, стало благословенням для природи. Зелений пояс між Ельбою-Альтмарком і Вендландом магічним чином приваблює перелітних птахів. Великі зграї гусей, лебедей, качок і журавлів зупиняються тут на перепочинок під час осіннього перельоту на південь.
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Колись "залізна завіса" - нині зелений пояс
Річковий пейзаж Ельби
95 із загальної довжини Ельби в 1091 кілометр довго належали до закритої зони внутрішньонімецького кордону. Недалеко від села Ленцен вона є однією з останніх близьких до природи річок в Німеччині. З її перемінливим рівнем води, Ельба формує заплави і створює унікальний природний рай. Біосферний заповідник ЮНЕСКО " Річковий пейзаж Ельби" займає площу близько 375 тисяч гектарів.
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Колись "залізна завіса" - нині зелений пояс
Прикордонний пам’ятник Гетенслебен
Головним завданням НДРівської стіни був зрив спроб втечі власного населення. Це відрізняє її від інших прикордонних укріплень, які споруджувались для охорони кордону від загроз ззовні. У Гетенслебені можна побачити частини внутрішньонімецької прикордонної споруди в їхньому первісному стані, в тому числі стіни, сторожові башти і протитанкові перешкоди.
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Колись "залізна завіса" - нині зелений пояс
Велосипедні прогулянки Зеленим поясом
У північній частині регіону Гарцфорланд домінують пагорби. Тут велосипедистів запрошують проїхатись вздовж Зеленого поясу трасою довжиною в 70 кілометрів між Горнбургом та Ілзенбургом. Під час подорожі можна роздивитись фруктові плантації, поля та алеї каштанів, а також помилуватись незайманою природою і залишками колишніх прикордонних споруд.
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Колись "залізна завіса" - нині зелений пояс
Брокен
Розташована на колишньому внутрішньонімецькому кордоні, гора за часів розділеної Німеччини була недоступною для мешканців Сходу і Заходу і стала символом поділу країни. З падінням стіни Брокен знову опинився в географічному центрі Німеччини і став популярним місцем відпочинку туристів. Сюди можна дістатися пішки або спеціальним маршрутом залізниці.
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Колись "залізна завіса" - нині зелений пояс
Кільце пам’яті
Пам’ятник у Зорге, що неподалік від Вернігероде, представляє собою коло з мертвих дерев. Воно має діаметр 70 метрів. Як символ об'єднання двох німецьких держав дерева встановлені безпосередньо на колишній смузі смерті. За задумом художника Германа Пріґанна, стіна повинна повільно заростати рослинами і таким чином навіювати роздуми про тління й процвітання.
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Колись "залізна завіса" - нині зелений пояс
Біорозмаїття на прикордонні
Нині тільки прикордонний стовп нагадує про колишній внутрішньонімецький кордон у Вартенберзі біля Нордгаузена. У тіні залізної завіси на колишньому кордоні оселились рідкісні види тварин і рослин, яким загрожує вимирання, як, наприклад, чорні лелеки або орхідеї.
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Колись "залізна завіса" - нині зелений пояс
Прикордонний музей Айхсфельд
Починаючи від 1995 року, на колишньому КПП Дудерштадт-Ворбіс розмістився прикордонний музей. З 1973 по 1989 рік цим пунктом перетину між селами Герблінгероде на заходному боці й Тайстунген на східній стороні скористались майже шість мільйонів подорожуючих. На площі в тисячу квадратних метрів тут інформують про історію німецького поділу.
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Колись "залізна завіса" - нині зелений пояс
Гора мрій
За часів "залізної завіси" гора Штрауфхайн з розвалинами середньовічної фортеці на вершині опинилась у закритій зоні. Доступ до неї мали лише східнонімецькі прикордонники. Розвалини перетворили на сторожову вежу й пост для прослуховування. Лісові хащі ставали дедалі густішими, й поступово це місце перетворилось на "гору мрій". 3 грудня 1989 року гору знову відкрили для всіх.
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Колись "залізна завіса" - нині зелений пояс
"Маленький Берлін"
У невеличкому селі Медларойт завершується наша подорож зеленим поясом Німеччини. Американці назвали це селище "Маленький Берлін", оскільки воно, як і старший брат - місто Берлін, - стало символом поділу Німеччини. Маленьке село до 1989 року розділяла бетонна стіна 700 метрів завдовжки та 3,4 метрів заввишки.
Автор: Лора Дірінґер, Катерина Каплюк