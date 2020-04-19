 Угорщина очікує пройти пік епідемії коронавірусу 3 травня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2020

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Новини

Угорщина очікує пройти пік епідемії коронавірусу 3 травня

До піку епідемії лікарні Угорщини матимуть у розпорядженні вже п'ять тисяч апаратів штучної вентиляції легенів, запевнив прем'єр країни Віктор Орбан.

Військовий патруль у місті Дьйорі після запровадження в Угорщині обмежувальних заходів, березень 2020 року

Військовий патруль у місті Дьйорі після запровадження в Угорщині обмежувальних заходів, березень 2020 року

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що, за даними експертів, проходження піку епідемії коронавірусу в країні очікується 3 травня. Про це він сказав у неділю, 19 квітня, під час відвідання однієї з лікарень. Відповідний відеопост оприлюднено на його сторінці в соцмережі Facebook.

За словами прем'єра, до піку епідемії Угорщина матиме в своєму розпорядженні вже п'ять тисяч апаратів штучної вентиляції легенів у порівнянні з двома тисячами, які є зараз. Він також додав, що кількість апаратів згодом може зрости до восьми тисяч, чого буде цілком достатньо, аби забезпечити апаратами всіх, хто потребуватиме інтенсивної терапії, повідомляє агентство новин Reuters.

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"Цього цілком достатньо, навіть під час війни", - заявив Орбан.

В Угорщині - один з найнижчих у Європі показників зафіксованих випадків зараження на мільйон населення - 198. Станом на 19 квітня в Угорщині загальне число підтверджених випадків становить 1916, померли 189 людей, в яких встановили зараження коронавірусом.

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