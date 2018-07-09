Угорщина й надалі блокуватиме євроатлантичні прагнення України

Уряд Угорщини й надалі блокуватиме євроатлантичні прагнення України. Про це в середу, 11 липня, заявив прес-секретар МЗС Угорщини Тамаш Менцер. "Наша позиція щодо України лишається незмінною", - сказав речник угорського зовнішньополітичного відомства, повідомила прес-служба міністерства.

Менцер заявив, що блокування Будапештом євроатлантичного курсу Києва триватиме, поки українська влада не припинить "утиски прав" етнічних меншин та не поверне їм ті права, котрі вони мали раніше. На тлі цього він пригрозив, що угорська влада блокуватиме проведення самітів Україна-НАТО чи зустрічей на рівні міністрів, а також накладатиме вето на будь-які спільні двосторонні рішення та заяви України й НАТО.

Утім, речник угорського МЗС запевнив, що Будапешт не вдаватиметься до вето на саміті, присвяченому безпеці в Чорноморському регіоні, участь у якому, крім країн-членів НАТО, візьмуть також Україна та Грузія.

Нагадаємо, головною перепоною у відносинах України та Угорщини стало ухвалення торік закону про шкільну освіту, що значно розширює застосування української мови під час шкільної освіти. Будапешт називає цей закон порушенням прав нацменшин на вивчення рідної мови й закликає Київ змінити його.