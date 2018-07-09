 Угорщина й надалі блокуватиме євроатлантичні прагнення України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2018

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Новини

Угорщина й надалі блокуватиме євроатлантичні прагнення України

Через закон про шкільну освіту Будапешт не змінить своє позиції щодо України й надалі блокуватиме євроатлантичні прагнення сусідньої держави, заявили в угорському уряді.

Угорщина й надалі блокуватиме євроатлантичні прагнення України

Прапор НАТО

Уряд Угорщини й надалі блокуватиме євроатлантичні прагнення України. Про це в середу, 11 липня, заявив прес-секретар МЗС Угорщини Тамаш Менцер. "Наша позиція щодо України лишається незмінною", - сказав речник угорського зовнішньополітичного відомства, повідомила прес-служба міністерства.

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Угорщина заблокує засідання Комісії України-НАТО за участю Петра Порошенка на саміті Альянсу в липні, якщо Київ не виконає вимоги Будапешта. Про це заявив глава МЗС країни Петер Сіярто. (27.04.2018)

Будапешт анонсував переговори з Києвом щодо вирішення конфлікту довкола українського закону про освіту. Деталі перемовин в угорському уряді не розголошують. (18.06.2018)

Угорщина продовжує чинити тиск на Україну через закон про освіту. Після урядових консультацій на Закарпатті угорський глава МЗС заявив про нові очікування від Києва. (22.06.2018)

Менцер заявив, що блокування Будапештом євроатлантичного курсу Києва триватиме, поки українська влада не припинить "утиски прав" етнічних меншин та не поверне їм ті права, котрі вони мали раніше. На тлі цього він пригрозив, що угорська влада блокуватиме проведення самітів Україна-НАТО чи зустрічей на рівні міністрів, а також накладатиме вето на будь-які спільні двосторонні рішення та заяви України й НАТО.

Утім, речник угорського МЗС запевнив, що Будапешт не вдаватиметься до вето на саміті, присвяченому безпеці в Чорноморському регіоні, участь у якому, крім країн-членів НАТО, візьмуть також Україна та Грузія.

Нагадаємо, головною перепоною у відносинах України та Угорщини стало ухвалення торік закону про шкільну освіту, що значно розширює застосування української мови під час шкільної освіти. Будапешт називає цей закон порушенням прав нацменшин на вивчення рідної мови й закликає Київ змінити його.

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Ukraine Donezk Lenin Platz Separatisten (picture-alliance/dpa/RIA Novosti/E. Biyatov)

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