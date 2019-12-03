 Угорщина блокуватиме членство України в НАТО через мовну суперечку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2019

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Новини

Угорщина блокуватиме членство України в НАТО через мовну суперечку

Будапешт продовжить блокувати спроби України вступити в НАТО, поки права етнічних угорців на освіту рідною мовою не будуть відновлені, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Очільник угорського МЗС Петер Сіярто

Очільник угорського МЗС Петер Сіярто

Угорщина блокуватиме членство України в Північноатлантичному альянсі до тих пір, поки Київ не відновить права етнічних угорців на здобуття освіти рідною мовою. Про це в середу, 4 грудня, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

"Ми не вимагаємо додаткових прав для угорців на Закарпатті - тільки ті права, які вони мали раніше", - заявив він на полях саміту НАТО в Лондоні, передає державна угорська агенція новин MTI. Угорщина заявила, що відкрита для консультацій з Україною щодо цього питання.

Будапешт критикує Київ через прийнятий в 2017 році закон "Про освіту", який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою в окремих класах лише у дитячих садочках та початкових класах школи. На думку Угорщини, це обмежує близько 150 тисяч етнічних угорців, що мешкають в Україні, в праві на отримання освіти рідною мовою.

DW.COM

НАТО солідарне з Угорщиною, коли йдеться про закон України про освіту, заявила в Будапешті заступниця генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер. (26.02.2019)

Після того, як Угорщина заблокувала засідання комісії "Україна-НАТО", український уряд схвалив рішення про внесення деяких змін до закону про освіту. Утім, чи достатньо цього буде для залагодження кризи? (14.02.2018)

У грудні 2017 року Венеціанська комісія оприлюднила висновок щодо мовних положень закону з низкою рекомендацій для України. Зокрема, на думку комісії, Україна має продовжувати забезпечувати достатню частку освіти мовами меншин у початковій та середній школі, на додаток до вивчення державної мови, та покращити якість викладання останньої. Також Україні порадили внести зміни до закону, забезпечивши довший перехідний період впровадження його мовних норм, що стосуються нацменшин, звільнити приватні школи від нових мовних вимог, а також розпочати діалог з нацменшинами щодо мовного питання в освіті.

У лютому цього року в НАТО заявили, що солідарні з Угорщиною щодо її вимог відносно права на освіту рідною мовою. У жовтні 2019 року президент України Володимир Зеленський заявив, що країна виконала усі рекомендації Венеціанської комісії щодо права на освіту.

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