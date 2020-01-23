Угоду з Deutsche Bahn про стратегічне партнерство підпишуть у лютому - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив про плани підписати угоду про стратегічне партнерство з німецьким національним залізничним оператором Deutsche Bahn 5 лютого. Про це Гончарук написав у четвер, 23 січня, у своєму повідомленні у Facebook, в якому підсумував свій візит на Всесвітній економічний форум у Давосі.

При цьому прем'єр вчергове запевнив, що інформація про можливий продаж або передачу акціонерного товариства "Укрзалізниця" є чутками. З Deutsche Bahn, натомість, ведуться переговори про співпрацю у операційній діяльності та наданні консультаційних послуг. На думку Гончарука, таке співробітництво допоможе підвищити ефективність та якість залізничних перевезень в Україні.

"Українська залізниця залишається під повним контролем держави, і це точно. Точка!" - зазначив прем'єр.

Також він повідомив, що вже у п'ятницю, 24 січня, відбудеться нарада із транспортним комітетом Верховної Ради України і міністерствами для узгодження подальших деталей співпраці з німецьким залізничним оператором. "Більше інформації ми розповімо вже 5 лютого, під час підписання "Угоди про стратегічне партнерство" з Deutsche Bahn в Києві", - зазначив прем'єр.

Напередодні, під час виступу на українському сніданку в рамках Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі він заявив, що українська влада хоче передати "Укрзалізницю" в управління Deutsche Bahn. Прем'єр-міністр додав, що, попри необхідність подальших домовленостей для втілення цього наміру у життя, "політичне рішення щодо цього вже ухвалено".

Однак на запит DW у німецькій компанії відповіли, що не планують брати в управління "Укрзалізницю". "DB Engineering & Consulting - консалтингова компанія у складі Deutsche Bahn, що працює над проєктами у сферах інфраструктури, мобільності і транспорту -консультуватиме і підтримуватиме "Укрзалізницю" у підприємницьких і технічних питаннях", - йдеться у відповіді.

Саме про це, за інформацією німецької сторони, і йдеться у підписаному разом з Міністерством інфраструктури України меморандумі. Сторони поставили свої підписи під ним 22 січня у Давосі, під час Всесвітнього економічного форуму.