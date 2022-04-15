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УГКЦ

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "УГКЦ".

Українська греко-католицька церква (УГКЦ) є однією з трьох східних католицьких церков. УГКЦ підпадає під юрисдикцію Римо-католицької церкви, але водночас зберігає Константинопольську літургійну традицію. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Уродженки України та Росії спільно пронесли хрест за присутності Папи Франциска

Уродженки України та Росії спільно пронесли хрест за присутності Папи Франциска 15.04.2022

Уродженки України та Росії Ірина та Альбіна спільно взяли участь у традиційному Хресному шляху в Римі - попри критику з боку УГКЦ.

Духовний "джавелін" проти Путіна: як священник молитвою проти Путіна воює (25.03.2022) 25.03.2022

Священник УГКЦ отець Тихон щодня проводить обряд екзорцизму в наміренні Володимира Путіна. Духівник вірить, що зупинити війну можна, вигнавши злий дух з тіла й розуму російського президента.

Як церква допомагає українській армії і що буде з Московським патріархатом (20.03.2022) 20.03.2022

Війна Росії проти України спричинила розкол у лавах Московського патріархату в Україні. Чимало духівників відмовляються пов'язувати себе з РПЦ, яка благословляє російську агресію. Тоді як решта представлених в Україні релігійних громад єдині, як ніколи, і роблять свій внесок у боротьбу із загарбниками.

Як молодий священник-реформатор модернізує село (відео)

Як молодий священник-реформатор модернізує село (відео) 06.01.2022

29-річний священник Іван Городицький повернувся з Франції у маленьке село на Львівщині і змінив не лише життя вірян, а й цілої громади. Опалення, освітлення, сортування сміття - дивіться, як він модернізує свою ОТГ.

Як молодий священник-реформатор модернізує село (05.01.2022) 05.01.2022

29-річний священник Іван Городицький повернувся з Франції у маленьке село на Львівщині і змінив не лише життя вірян, а й цілої громади. Опалення, освітлення, сортування сміття - дивіться, як він модернізує свою ОТГ.
Святкування Різдва в Україні: сім дискусійних питань

Святкування Різдва в Україні: сім дискусійних питань 23.12.2021

Чому в Україні святкують Різдво 7 січня? Чому неправильно казати "католицьке" Різдво, якщо це свято відзначають 25 грудня? DW відповідає на ці та інші запитання стосовно одного із найважливіших християнських свят.
Папа Римський найближчим часом може відвідати Україну - глава УГКЦ

Папа Римський найближчим часом може відвідати Україну - глава УГКЦ 02.12.2021

Найближчим часом Папа Римський Франциск може відвідати Україну, заявив глава УГКЦ Святослав Шевчук. За його словами, віряни очікують, що після цього закінчиться війна в Україні.

Як церква впливає на вакцинацію українців від коронавірусу? (відео)

Як церква впливає на вакцинацію українців від коронавірусу? (відео) 17.11.2021

Українці нерідко обґрунтовують відмову робити щеплення від коронавірусу релігійними мотивами. Який вплив на настрої людей стосовно вакцинації в Україні насправді має церква?

Як релігія і Церква впливають на вакцинацію вірян від коронавірусу? (16.11.2021) 16.11.2021

Українці нерідко обґрунтовують відмову робити щеплення від коронавірусу релігійними мотивами. Який вплив на настрої людей щодо вакцинації насправді мають віра та Церква?

Зеленський просить предстоятелів церков розповісти про важливість вакцинації

Зеленський просить предстоятелів церков розповісти про важливість вакцинації 28.04.2021

Президент України Володимир Зеленський напередодні Великодня попросив предстоятелів ПЦУ, УПЦ та УГКЦ розповісти вірянам про важливість вакцинації від COVID-19.
В Україні кілька провідних релігійних діячів щепилися вакциною Covishield

В Україні кілька провідних релігійних діячів щепилися вакциною Covishield 16.03.2021

Глава УГКЦ Святослав, архімандрит ПЦУ Лаврентій і головний рабин Києва Маркович щепилися залишковими дозами вакцини Covishield. За даними Центру Разумкова, понад 50 відсотків українців не планують вакцинуватися.

Церква і коронавірус: Великдень, причастя, цілування ікон (30.03.2020) 30.03.2020

Великдень вдома, богослужіння онлайн, до 10 людей у храмі, дезінфекція ікон та нове причастя. Як різні церкви в Україні реагують на епідемію та як виконують карантин? Дивіться у репортажі DW.
Різдво в Україні: чи перенесуть святкування на 25 грудня?

Різдво в Україні: чи перенесуть святкування на 25 грудня? 06.01.2020

Православні українці традиційно відзначають Різдво Христове 7 січня. Водночас нині точиться дискусія, чи не варто перейти на святкування Різдва 25 грудня. Хто готовий до таких календарних реформ, а хто - ні?
Папа Франциск засудив гібридний конфлікт на Донбасі

Папа Франциск засудив "гібридний" конфлікт на Донбасі 05.07.2019

Папа Римський Франциск під час зустрічі з вищим духовенством Української греко-католицької церкви заявив про "пропагандистські фальсифікації" та спроби "втягнути релігійний аспект" у конфлікт на Донбасі.
Церковна франшиза: як фінансуються релігійні громади в Україні

Церковна франшиза: як фінансуються релігійні громади в Україні 22.01.2019

Достовірно оцінити обіг грошей в українських релігійних громадах неможливо. Це створює підґрунтя для політичної залежності та зв'язків із криміналітетом, зазначають експерти.
Глава ПЦУ Епіфаній розраховує на поглиблення співпраці з УГКЦ

Глава ПЦУ Епіфаній розраховує на поглиблення співпраці з УГКЦ 18.01.2019

Водночас, про об'єднання цих церков не йдеться, зазначив митрополит Епіфаній. Він також привітав новий "церковний закон", ухвалений Верховною Радою 17 січня.
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