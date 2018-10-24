Ув'язнені як дешева робоча сила у ФРН (відео)

З понеділка до п'ятниці між 7-ою та 15-ою у цих стінах кипить робота. Але ті, хто тут працюють, цю роботу собі не вибирали. Це ув'язнені. У Німеччині їм платять від одного до трьох євро на годину. Це в рази менше від офіційної мінімальної зарплати.



