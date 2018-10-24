Ув'язнені як дешева робоча сила у ФРН (відео)

Для німецьких концернів, як BMW чи Daimler, ув'язнені - дешева робоча сила, яка коштує втричі менше, ніж на ринку праці. Тож, вони охоче заробляють на них. Дивіться репортаж DW з німецької в'язниці.
З понеділка до п'ятниці між 7-ою та 15-ою у цих стінах кипить робота. Але ті, хто тут працюють, цю роботу собі не вибирали. Це ув'язнені. У Німеччині їм платять від одного до трьох євро на годину. Це в рази менше від офіційної мінімальної зарплати.
Карнавал для всіх - таким є гасло карнавального комітету Кельна. Саме тому карнавальні вечірки в місті проходять всюди - у будинках для людей похилого віку, у хоспісах і навіть у в’язниці. (09.02.2018)
У Німеччині дедалі рідше карають неповнолітніх правопорушників тюрмою і дедалі частіше присуджують їм соціально-виправну працю. Статистика доводить плідність такого підходу. Але в нього є і жорсткі опоненти. (06.11.2013)