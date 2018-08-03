 Ув′язненого Лулу да Сілву зареєстрували кандидатом в президенти Бразилії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.08.2018

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Новини

Ув'язненого Лулу да Сілву зареєстрували кандидатом в президенти Бразилії

Колишнього президента Бразилії Лулу да Сілву, який відбуває покарання за звинуваченням у корупції, зареєстрували кандидатом на посаду глави держави. Рішення щодо його участі в перегонах прийме суд.

Демонстрація прибічників колишнього президента Бразилії

Демонстрація прибічників колишнього президента Бразилії

Екс-президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, який перебуває у в'язниці через звинувачення у корупції, офіційно став кандидатом на президентських виборах, які відбудуться у жовтні. В середу, 15 серпня, Робітнича партія Бразилії, лідером якої він є, зареєструвала його в столиці країни Бразиліа своїм кандидатом.

У листі партії да Сілва заявив, що зможе багато зробити, "щоб вивести Бразилію з найтяжчої кризи в історії". "Я не буду кандидатом тільки в тому випадку, якщо помру, здамся або буду вирваний з перегонів виборчою владою. Я не очікую, що помру. Я не здамся. І я буду боротися за свої права в системі виборчого правосуддя до кінця", - йдеться в його заяві, цитує агенція AP.

Згідно з бразильськими законами, через судовий вирок Лула да Сілва не може балотуватися на виборах, тому спостерігачі вважають, що йому буде відмовлено в участі в перегонах. Однак закон передбачає запит на "винятковий випадок". Верховний виборчий суд найближчим часом винесе рішення щодо його участі в виборах. Біля будівлі суду 15 серпня зібралися близько 10 тисяч прихильників Робітничої партії Бразилії, які вимагають визнати кандидатуру да Сілви.

DW.COM

Засудженого за звинуваченням у корупції екс-президента Бразилії Луїса Інасіу Лулу да Сілва залишили у в'язниці. Раніше цього дня федеральний суддя вирішив звільнити колишнього главу держави з-під варти. (08.07.2018)

Колишнього президента Бразилії Лулу да Сілву, який відбуває покарання за звинуваченням у корупції, Робітнича партія висунула кандидатом на посаду глави держави. Його рейтинги зараз вищі, ніж в інших претендентів. (04.08.2018)

Представник Робітничої партії Паулу Пімента заявив, що ще "ніколи бразильці так сильно не покладалися на Лулу". "Лула повинен вийти на свободу. У партії немає плану "Б" в питанні кандидатури", - додав Пімента. Згідно з останніми соцопитуваннями, да Сілва з великим відривом випереджає інших кандидатів.

Луїс Інасіу Лула да Сілва обіймав посаду президента Бразилії з 2003 по 2010 роки. У 2017 році суд у Бразилії засудив колишнього президента до в'язниці за обвинуваченням у корупції і відмиванні грошей. У квітні 2018 року Лула да Сілва почав відбувати призначений йому 12-річний термін покарання. Втім він заперечує усі обвинувачення та вважає себе політичним в'язнем.

Докладно

Türkei Ankara Rede Erdogan (picture-alliance/Xinhua/Turkish Presidential Palace)

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