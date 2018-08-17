 Ув′язнення екс-президентки Південної Кореї подовжили на рік | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2018

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Новини

Ув'язнення екс-президентки Південної Кореї подовжили на рік

За основною справою щодо Пак Кин Хє термін ув'язнення подовжили з 24 до 25 років. Штраф збільшили з 16 до 18 мільйонів доларів.

Пак Кин Хє

Пак Кин Хє

Вищий суд Південної Кореї продовжив термін ув'язнення колишньої президентки Пак Кин Хє ще на рік, тобто з 24 до 25 років. Відповідне рішення судді оголосили у п'ятницю, 24 серпня. Окрім того, колишня глава держави повинна буде сплатити штраф, що у перерахунку дорівнює 18 мільйонам доларів США. На перегляді вироку наполягала прокуратура, яка вимагала для Пак Кин Хє загалом 30 років ув'язнення, зазначає агентство AFP.

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Суд Сеула визнав винною у хабарництві Чхве Сун Сіль, засудивши її до 20 років позбавлення волі. Засуджена була близькою подругою колишньої президентки Південної Кореї Пак Кин Хє. (13.02.2018)

Суд визнав колишню президентку Південної Кореї Пак Кин Хє винною в отриманні грошей від спецслужб та у втручанні в вибори. В цілому екс-президентка має відсидіти за ґратами 32 роки. (20.07.2018)

Таким чином, Пак Кин Хє доведеться відсидіти сумарно 33 роки, з яких 25 є вироком у справі про її корупційні зв'язки, 6 - у справі щодо протизаконного отримання близько 2,6 мільйона доларів США від національної розвідувальної служби, а ще два роки - через накази проводити фальсифіковані опитування громадської думки перед виборами 2016 року.

Нагадаємо, у березні 2017 року за рішенням конституційного суду Пак Кин Хє відсторонили від влади, достроково позбавили президентських повноважень, а згодом заарештували. У квітні 2018 року судді визнали її винною за 18 пунктами обвинувачення, у тому числі в передачі таємної державної інформації сторонній особі, зловживанні службовим становищем, здирництві та корупції. У липні поточного року ув'язнення Пак Кин Хе збільшили на вісім років. Засуджена вважає справи проти неї політично вмотивованими.

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