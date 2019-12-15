Убивство Рафіка Харірі: трибунал назвав винного через 15 років

Спецтрибунал по Лівану, створений у 2007 році рішенням Ради Безпеки ООН, у вівторок, 18 серпня, визнав члена шиїтського угруповання "Хезболла", винним у змові з метою вбивства прем'єр-міністра Лівану Рафіка Харірі, який загинув унаслідок вибуху бомби в 2005 році, передає агентство Reuters. Як відомо, вбивство заклало підвалини для багаторічного конфлікту між політичними силами Лівану.
Під час оголошення вердикту, який тривав декілька годин, судді заявили, що доказів проти інших трьох осіб, обвинувачених у співучасті у вибуху, немає, тому вони були виправдані.
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Також судді заявили, що не знайшли жодних доказів причетності керівництва "Хезболли" або сирійського уряду до нападу, внаслідок якого, крім Харірі, загинула ще 21 людина. Втім, вони відзначили, що за кілька днів до вбивства Харірі підтримав заклик до Сирії припинити свою тодішню окупацію Лівану. "Хезболла" заперечує свою причетність до цієї події.
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Рафік аль-Харірі, мільярдер-суніт, мав тісні зв'язки із Заходом і сунітськими арабськими союзниками в Перській затоці і вважався загрозою іранському і сирійському впливу в Лівані. Він очолював зусилля з відновлення Бейрута після Громадянської війни 1975-1990 років. Це вбивство усунуло впливового сунітського лідера й уможливило подальшу політичну експансію шиїтів на чолі з "Хезболлою" та її союзниками в Лівані.
Розслідування тривало 15 років
Розслідування і заочний суд над чотирма ймовірними членами "Хезболли" тривали 15 років і коштували приблизно 1 мільярд доларів. Визнаному винним у організації теракту може загрожувати довічне ув'язнення. Також повідомляється, що особу безпосереднього виконавця встановити так і не вдалося. Аналіз ДНК зміг показати лише, що вибух, в результаті якого загинув Харірі, був здійснений чоловіком-смертником.
"Хезболла" є ліванською шиїтською партією та парамілітарною ісламістською організацією. Вона визнана терористичною організацією Ізраїлем, Канадою та США. Євросоюз та Австралія вважають терористичною організацією лише парамілітарну частину "Хезболли".
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Паніка в Бейруті
Два потужних вибухи сколихнули Бейрут та околиці ліванської столиці у вівторок, 4 серпня. Серед населення піднялась паніка, коли люди намагалися врятуватись до безпечних місць. "За все своє життя я ще не бачив такої великої катастрофи", - сказав губернатор Бейрута, виступаючи на місцевому телебаченні.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Вибухи відчули далеко від епіцентру
Вибухи, які сталися в районі бейрутського порту, були настільки потужними, що їх було чутно й видно з усіх куточків ліванської столиці. Навіть з віддалених районів надходять повідомлення про розбиті шибки.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Жителі Кіпру теж відчули вибухи
Струс землі внаслідок вибуху в Бейруті сягнув 3,5 бала, повідомили в німецькому Центрі дослідження Землі. За словами жителів Кіпру, який розташовано в 180 кілометрах від місця вибуху по інший бік Середземного моря, вони теж відчули й почули вибух.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Десятки загиблих, тисячі поранених
Щонайменше 100 осіб загинули, понад чотири тисячі дістали поранення, повідомляє ліванське міністерство охорони здоров'я.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Тонни аміачної селітри
За словами прем'єр-міністра Лівану Хасана Діаба, вибухнули 2750 тонн аміачної селітри (нітрат амонію), використовуваної як компонент вибухових речовин, яка протягом шести років зберігалася на складі без дотримання запобіжних заходів. Селітра могла бути конфіскована з судна російського бізнесмена.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Наввипередки з часом за порятунок людських життів
Понад 30 бригад медиків від Червоного Хреста терміново прибули на місце катастрофи. На межі своїх можливостей опинилися переповнені лікарні. Медики закликали населення до здачі крові, а також допомогти оснастити лікарні генераторами, аби забезпечити безперебійну подачу струму.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Люди розшукують одне одного
Через соціальні медіа люди намагаються знайти своїх близьких, які опинилися в районі вибуху, повідомляє кореспондент DW Бассель Аріді. Після вибуху він побував в одній з лікарень і побачив на власні очі переповнені лікарні.
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Наслідки вибуху в Бейруті - руйнування, хаос, порятунок
Зона лиха і триденний траур
Вища Рада оборони Лівану за підсумками екстреного засідання у зв'язку з вибухом в порту Бейрута 4 серпня оголосила ліванську столицю зоною лиха, президент Мішель Аун оголосив триденний державний траур. Глава уряду країни Хасан Діаб в телезверненні звернувся за допомогою до всіх дружніх країн.
Автор: Дарко Яневич