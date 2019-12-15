Убивство Рафіка Харірі: трибунал назвав винного через 15 років

Спецтрибунал по Лівану, створений у 2007 році рішенням Ради Безпеки ООН, у вівторок, 18 серпня, визнав члена шиїтського угруповання "Хезболла", винним у змові з метою вбивства прем'єр-міністра Лівану Рафіка Харірі, який загинув унаслідок вибуху бомби в 2005 році, передає агентство Reuters. Як відомо, вбивство заклало підвалини для багаторічного конфлікту між політичними силами Лівану.

Під час оголошення вердикту, який тривав декілька годин, судді заявили, що доказів проти інших трьох осіб, обвинувачених у співучасті у вибуху, немає, тому вони були виправдані.

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Також судді заявили, що не знайшли жодних доказів причетності керівництва "Хезболли" або сирійського уряду до нападу, внаслідок якого, крім Харірі, загинула ще 21 людина. Втім, вони відзначили, що за кілька днів до вбивства Харірі підтримав заклик до Сирії припинити свою тодішню окупацію Лівану. "Хезболла" заперечує свою причетність до цієї події.

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Рафік аль-Харірі, мільярдер-суніт, мав тісні зв'язки із Заходом і сунітськими арабськими союзниками в Перській затоці і вважався загрозою іранському і сирійському впливу в Лівані. Він очолював зусилля з відновлення Бейрута після Громадянської війни 1975-1990 років. Це вбивство усунуло впливового сунітського лідера й уможливило подальшу політичну експансію шиїтів на чолі з "Хезболлою" та її союзниками в Лівані.

Розслідування тривало 15 років

Розслідування і заочний суд над чотирма ймовірними членами "Хезболли" тривали 15 років і коштували приблизно 1 мільярд доларів. Визнаному винним у організації теракту може загрожувати довічне ув'язнення. Також повідомляється, що особу безпосереднього виконавця встановити так і не вдалося. Аналіз ДНК зміг показати лише, що вибух, в результаті якого загинув Харірі, був здійснений чоловіком-смертником.

"Хезболла" є ліванською шиїтською партією та парамілітарною ісламістською організацією. Вона визнана терористичною організацією Ізраїлем, Канадою та США. Євросоюз та Австралія вважають терористичною організацією лише парамілітарну частину "Хезболли".